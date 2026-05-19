Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν για πρώτη φορά γονείς

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν τους τελευταίους μήνες ο Σάκης Κατσούλης και η εκλεκτή της καρδιάς του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι σε λίγο καιρό θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς!

Το ζευγάρι, μετρά αντίστροφα τις μέρες μέχρι αν καλωσορίσουν τον γιο τους. Όπως ο ίδιος ο Σάκης Κατσούλης αλλά και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έχουν αποκαλύψει μέσω αναρτήσεων στα social media, είναι ήδη έτοιμοι για τον ερχομό του παιδιού, αφού έχουν φτιάξει πλήρως ακόμη και το παιδικό δωμάτιο στο σπίτι τους.

Μάλιστα υπενθυμίζεται ότι, πριν από λίγους μήνες ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους συγγενείς και φίλους, ενώ στις 8 Ιανουαρίου έκανε gender reveal πάρτι για το φύλο του μωρού.

Σήμερα Τρίτη (19.05.2026), μέσα από stories Instagram η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον αγαπημένο της να φιλά την κοιλίτσα της.

«Ακόμα είμαστε εδώ», έγραψε στη φωτογραφία.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη απέκτησαν μεγάλη δημοσιότητα μέσα από τη συμμετοχή τους στο «Survivor» το 2021.