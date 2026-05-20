Σμαράγδα Καρύδη: Η αντίδρασή της όταν κατάλαβε πως θα της κάνουν ερώτηση για τον Θοδωρή Αθερίδη

Η Σμαράγδα Καρύδη παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, το βράδυ της Τρίτης (19-05-2026), μετά την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου. Η ηθοποιός δεν θέλησε να αναφερθεί στα προσωπικά της. Είχαν περάσει λίγες ώρες από τη μετάδοση της συνέντευξης που είχε παραχωρήσει ο Θοδωρής Αθερίδης στον ΑΝΤ1 και η ίδια δεν θέλησε να δώσει συνέχεια.

Όταν κατάλαβε πως η ερώτηση που άρχισε να διατυπώνει δημοσιογράφος είχε να κάνει με τον Θοδωρή Αθερίδη, η ίδια τον διέκοψε. «Δεν θέλω να σας απαντήσω σε κάτι που δεν έχει σχέση με το Εθνικό Θέατρο και για αυτό δεν θέλω να με ρωτήσετε και τίποτα άλλο. Γεια σας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα η ηθοποιός είχε μιλήσει για τη νέα σεζόν, όταν θα πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία του William Shakespeare «Πολύ κακό για το Τίποτα», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου στο Εθνικό Θέατρο.

«Θα είμαι εδώ του χρόνου και είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι πολύ τιμητικό», είπε η Σμαράγδα Καρύδη.

Θοδωρής Αθερίδης και Σμαράγδα Καρύδη αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με την είδηση του χωρισμού τους να γίνεται γνωστή τον Δεκέμβριο του 2025.