Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Ο έγγαμος βίος πάει πολύ ωραία, είμαι αρκετά μέσα στα αεροπλάνα

Για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και την «τοξικότητα» που παρατηρεί στα social media, μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» και μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας ανέφερε πως ο έγγαμος βίος πηγαίνει εξαιρετικά και τόνισε πως η κατά διαστήματα απόσταση από τον σύζυγό της, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, συνεχίζουν να μοιράζουν τον χρόνο τους και πηγαινοέρχονται μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Η Αθηνά Οικονομάκου προσπαθεί να ταξιδεύει συχνά για να βρίσκεται κοντά στον σύζυγό της. Το ίδιο και ο Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος με κάθε ευκαιρία παίρνει το αεροπλάνο για την Ελλάδα.

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Για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε: «Ο έγγαμος βίος πάει πολύ ωραία. Είμαι αρκετά μέσα στα αεροπλάνα. Όταν δεν έχω τα παιδιά προσπαθώ να ταξιδεύω. Έρχεται και ο Μπρούνο. Γενικότερα προσπαθούμε να ζούμε μια όμορφη καθημερινότητα. Ζούμε Μιλάνο και Αθήνα.

Για εμάς που μας αρέσουν τα ταξίδια και που έχουμε μια πολύ πολύ απαιτητική καθημερινότητα, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο. Λένε ότι συνήθως βοηθάει η απόσταση. Θα το δούμε. Μέχρι τώρα δεν μας έχει δυσκολέψει, οπότε αυτό είναι αρκετό».

Για τα «πικρόχολα» σχόλια ορισμένων στα social media, η ηθοποιός ανέφερε: «Είπα τη δική μου γνώμη και τη δική μου εμπειρία. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εγώ δεν το παίρνω προσωπικά. Ό,τι και να μου πουν, γιατί την ιστορία μου δεν την ξέρει κανείς. Είναι καθαρά θέμα του ανθρώπου που σκέφτεται έτσι. Είναι ένα δικό του πρόβλημα. Είναι ένα δηλητήριο που έχει μέσα του και αυτό κάνει μόνο κακό στον ίδιο.

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Είμαι ενεργή στα social media και είναι και η δουλειά μου όμως. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δουλεύω. Το να μου πει κάποιος για παράδειγμα φτάνει πια με τόσες αναρτήσεις, είναι σαν να λέω εγώ σε εσάς μην πας αύριο στη δουλειά. Φτάνει» τόνισε για τα σχόλια στα social media.

Το περασμένο καλοκαίρι, μετά τους όρκους αγάπης στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πήγαν στον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης και χόρεψαν ένα ρομαντικό κομμάτι με τίτλο «Te Quiero Baby», που ήταν διασκευή του «I Love You Baby» του Frank Sinatra.