Γουίλιαμ και Κέιτ στην πρεμιέρα του «Digger»: Η συνάντηση με τον Τομ Κρουζ, τα φλας και το ποπ κορν

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκαν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Digger» στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκαν με τον Τομ Κρουζ και τους υπόλοιπους συντελεστές της παραγωγής. Το βασιλικό ζευγάρι έφτασε στον κινηματογράφο Odeon Luxe, στην πλατεία Leicester, το βράδυ της Τρίτης (22.09.2026).

Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον – την οποία κράτησε από το χέρι ο Τομ Κρουζ, παρέστησαν στην εκδήλωση που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Το «παρών» έδωσαν ακόμη οι, Ριζ Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χίλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ και Τζέσι Πλέμονς.

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Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα μακρύ φόρεμα σε μωβ απόχρωση, με μανίκια που άνοιγαν προς τα κάτω, το οποίο συνδύασε με κολιέ στον ίδιο χρωματικό τόνο.

Ο Γουίλιαμ εμφανίστηκε με βελούδινο σακάκι, «ασορτί» για μία επίσημη βραδυνή εμφάνιση κινηματογραφικής πρεμιέρας.

Ο Τομ Κρουζ είχε φτάσει στον χώρο αρκετές ώρες πριν από το βασιλικό ζευγάρι, φορώντας σμόκιν και γυαλιά ηλίου, ενώ στη συνέχεια υποδέχθηκε τον Γουίλιαμ και την Κέιτ.

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Πριν από την άφιξή τους, ο Αμερικανός σταρ του Χόλιγουντ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη σχέση του με το ζευγάρι και δήλωσε: «Τους αγαπώ πραγματικά. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και τρέφω μεγάλο σεβασμό για εκείνους».

Prince William and the Princess of Wales arrive at the Digger premiere in Leicester Square, where Tom Cruise offered Catherine a helping hand as she made her way down the stairs. ✨#princeandprincessofwales✨ #princeofwales #princessofwales #redcarpet #myroyalnews pic.twitter.com/wibWphptsM — Susanna (@SusannaFataki82) September 22, 2026

Τα έσοδα της λαμπερής βραδιάς θα διατεθούν στο «Film and TV Charity», έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της υποστήριξης των ανθρώπων που εργάζονται στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη βραδινή εμφάνιση, ο πρίγκιπας της Ουαλίας είχε επισκεφθεί το «ActOne Cinema», έναν ανεξάρτητο κινηματογράφο στο δυτικό Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πέρασε πίσω από το ταμείο, πούλησε εισιτήρια και σέρβιρε ποπ κορν στους θεατές.

Σε τρεις τακτικούς πελάτες του κινηματογράφου προσέφερε σακούλες με αλατισμένο ποπ κορν. Όταν εκείνοι ανέφεραν ότι θα το μοιραστούν, ο Ουίλιαμ απάντησε αστειευόμενος: «Είστε σίγουροι; Ο καθένας χρειάζεται το δικό του ποπ κορν, είναι εθιστικό».

Στη νέα σατιρική κωμωδία, ο Τομ Κρουζ υποδύεται τον Digger, έναν ισχυρό άνδρα που αναλαμβάνει μια αποστολή με στόχο να σώσει την ανθρωπότητα. Για τις ανάγκες του ρόλου, ο 64χρονος ηθοποιός μεταμορφώθηκε μέσω εκτεταμένου μακιγιάζ και προσθετικών, ώστε να αποκτήσει την όψη ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σάντρα Χίλερ, Τζέσι Πλέμονς, Τζον Γκούντμαν, Ριζ Άχμεντ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Έμα Ντ’ Άρσι και Ρόμπερτ Τζον Μπερκ.

Η ταινία «Digger» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.