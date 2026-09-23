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Χρήστος Μενιδιάτης για το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχα πάει και εγώ εκεί»

«Ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει», ανέφερε ο Χρήστος Μενιδιάτης για τον κατηγορούμενο γιατρό
Χρήστος Μενιδιάτης
Χρήστος Μενιδιάτης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ο Χρήστος Μενιδιάτης αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί παλαιότερα το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026 ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο τραγουδιστής παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης (23-09-2026) και ανέφερε πως το ραντεβού με τον 58χρονο γιατρό, του είχε κλείσει ένας γνωστός του.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης ανέφερε πως η επίσκεψή του στο ιατρείο του Κολωνακίου, ήταν μία και μοναδική. Τον εξέτασε τότε ο παθολόγος, που κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύζυγό του, για τον θάνατο του αείμνηστου καλλιτέχνη. Ο τραγουδιστής έκανε μια εξέταση – όπως είπε – και δεν χρειάστηκε να πάει ξανά. Οι αποκαλύψεις μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, «ξύπνησαν» εικόνες στον ίδιο, από εκείνη την επίσκεψη.

«Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συγκλόνισε όλο τον κόσμο. Πραγματικά όλα αυτά που ακούστηκαν δεν ήταν τίποτα ψέμα. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος, δοτικός. Χωρίς να το ξέρει είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του αντίο να γίνει η αρχή για να γίνει κάτι καλό, να σωθεί κόσμος», είπε αρχικά ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Στη συνέχεια αποκάλυψε για το ιατρείο των κατηγορούμενων γιατρών: «Είχα πάει κι εγώ σε αυτόν τον κύριο. Είχα βρεθεί στο ιατρείο, αλλά καμία σχέση για λόγους παθολογικούς. Ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει. Είχα κάποιο θέμα το οποίο δεν ήταν τίποτα τελικά. Μάλιστα, ένας γνωστός μου μου έκλεισε το ραντεβού, πήγα εκεί έκανα μια εξέταση, δεν ξαναπήγα, αυτό ήταν όλο».

Η παραδοχή αυτή έρχεται στο φως τη στιγμή που οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το «καρνέ» των ραντεβού και τις επαφές του ιατρείου που διατηρούσαν οι κατηγορούμενοι γιατροί, καθώς φέρονται να είχαν μια ευρεία λίστα από VIP πελάτες, ανάμεσά τους επώνυμοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, ακόμα και πολιτικοί.

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