Ο Χρήστος Χολίδης για την πιο δύσκολη περίοδό του: Έπρεπε να παίζω θέατρο στη γυναίκα μου και δεν είμαι ηθοποιός

Ο Χρήστος Χολίδης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», οι οποίες μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου του 2026, και μίλησε για μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του. Τότε που «έτρεχαν» οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του, η γυναίκα του ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί τους και ο πατέρας του έδινε μάχη στην εντατική.

Ο Χρήστος Χολίδης ανέφερε στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, ότι έπρεπε να παίζει θέατρο στους δικούς του ανθρώπους και στη δουλειά του. Να κρύβει την έντονη συναισθηματική του φόρτιση και να παραμένει διαρκώς στο πλευρό των δικών του ανθρώπων. Ποτέ δεν ξέχασε εκείνη την περίοδο. Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή, ο γιος του γεννήθηκε και ο ίδιος που θυμάται τα όσα έζησε, εύχεται «να μην τύχουν ούτε στον χειρότερο εχθρό του», τα όσα πέρασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι γυναίκες έχουν ένστικτο με το παιδί, εμείς είμαστε άχρηστοι. Η βάπτιση του γιου μου έγινε υπό άκρα μυστικότητα γιατί έχασα και τον μπαμπά μου την ίδια περίοδο και έπρεπε να πάρει το όνομά του, οπωσδήποτε. Έγινε στην Κατερίνη και πήρε το όνομα Άρης, ήταν καιρό πριν, τον Δεκαπενταύγουστο», ανέφερε αρχικά ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Χολίδης γύρισε τον χρόνο πίσω στον περασμένο χειμώνα και στην ημέρα της πρεμιέρας του στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η ημέρα που ο πατέρας του μπήκε στην εντατική, την ώρα που η σύζυγός του βρισκόταν σε περίοδο εγκυμοσύνης. «Πέρσι τον χειμώνα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και την ημέρα που έκανα πρεμιέρα μπήκε ο πατέρας μου στην εντατική. Το δύσκολο ήταν πως την ίδια περίοδο ήταν έγκυος η γυναίκα μου.

Οπότε έπρεπε εγώ να παίζω θέατρο στο μαγαζί που τραγουδάω, στους γονείς μου και στις αδελφές μου, στη γυναίκα μου που ήταν έγκυος… και δεν είμαι ηθοποιός. Πολέμησα πάρα πολύ, με πείραξε πάρα πολύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ούτε στον εχθρό μου να μη συμβεί τέτοιο πράγμα. Μετά γεννήθηκε ο γιος μου, ο πατέρας μου συνέχιζε να είναι στην εντατική οπότε δεν χάρηκα, να πεις. Δηλαδή τον έβλεπα και έκλαιγα κρυφά γιατί ήξερα ότι, επειδή θα είχε και το όνομά του, ήθελε πάρα πολύ να τον δει», εξομολογήθηκε ο Χρήστος Χολίδης.

Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας τον Μάρτιο του 2026, όταν η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Όπως όλα δείχνουν, ο μικρός θα πάρει το όνομα του παππού του, Χάρη, κρατώντας έτσι ζωντανή τη μνήμη και το όνομά του μέσα στην οικογένεια.