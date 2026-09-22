Άννα Μπεζάν για το τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Βρισκόμουν 10 αυτοκίνητα πιο πίσω – Σε αυτή τη χώρα ζούμε από θαύμα

Τον έντονο προβληματισμό της για τα μέτρα ασφαλείας στους ελληνικούς δρόμους εκφράζει η ηθοποιός Άννα Μπεζάν. Αφορμή, το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (22.09.2026) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, όταν φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα.

Η Άννα Μπεζάν, με ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε ότι στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς εξαιτίας μίας μικρής καθυστέρησης λίγων λεπτών στο πρόγραμμά της, απέφυγε την εμπλοκή στο τροχαίο που «παρέλυσε» την κίνηση στη Βουλιαγμένης.

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Η Άννα Μπεζάν βρισκόταν μόλις λίγα οχήματα πίσω από το σημείο της σύγκρουσης και περιέγραψε τη σοκαριστική σύμπτωση και την ανακούφισή της που δεν βρέθηκε στο επίκεντρο του ατυχήματος.

Παράλληλα, η ηθοποιός ξέσπασε, τονίζοντας ότι τέτοια βαρέα οχήματα και μηχανήματα δεν θα έπρεπε να κινούνται τις ώρες αιχμής.

«Μου λέει ο άντρας μου σήμερα να πάω να πάρω λίγο νωρίτερα το παιδί από το σχολείο λόγω βροχής. Ευτυχώς ξεκίνησα 5 λεπτά αργότερα. Βρισκόμουν 10 – 15 αυτοκίνητα πίσω από το ατύχημα. Για άλλη μια φορά συνειδητοποιώ ότι σε αυτή τη χώρα ζούμε από θαύμα. Αυτές οι μεταφορές πρέπει να γίνονται το βράδυ που δεν έχει κίνηση και όχι μέρα μεσημέρι», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Μπεζάν.