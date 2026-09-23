Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Το πρωί της Τετάρτης (23.09.2026) η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη στους δρόμους της Αθήνας και ιδιαίτερα στον Κηφισό.

Η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα, η κίνηση εκτείνεται έως και τη Μεταμόρφωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυσκολία παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, και στο ύψος της οδού Βικέλα (περιοχή Πατησίων), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη. Η κίνηση έχει επηρεαστεί λόγω σύγκρουσης τεσσάρων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγα λεπτά μετά τις 09:30 το πρωί της Τετάρτης, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Καραϊσκάκη (περιοχή Κολωνού), λόγω εκτροπής φορτηγού.

Την ίδια ώρα, προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 30΄από Κάντζα έως Κηφισίας,

άνω 30΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/Z5JqgwoA3X — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 23, 2026

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 30΄από Κάντζα έως Κηφισίας,

άνω 30΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.