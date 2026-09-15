Αθηνά Οικονομάκου: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της, Σιέννα – «Εσύ»

Παρά την γεμάτη με επαγγελματικές υποχρεώσεις καθημερινότητά της, η Αθηνά Οικονομάκου, δεν παραλείπει να περνά ποιοτικό χρόνο με τα δύο παιδάκια της, την Σιέννα και τον Μάξιμο και πολλές φορές μοιράζεται στιγμιότυπα μαζί τους στα social media.

Η γνωστή ηθοποιός, επιχειρηματίας και influencer, δημοσιεύει σχεδόν καθημερινά στιγμές από την ζωή της. Λαμπερές συνεργασίες, εκδηλώσεις και εντυπωσιακά ταξίδια απαρτίζουν τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ωστόσο, η Αθηνά Οικονομάκου είναι και μητέρα 2 παιδιών, τα οποία αποτελούν προτεραιότητά της σε ό,τι και αν κάνει.

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Την Δευτέρα (15.09.2026), σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο, η Αθηνά Οικονομάκου τράβηξε μία τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της, Σιέννα, και την ανέβασε στο Instagram.

Μαμά και κόρη φαίνονται ξαπλωμένες αντικριστά, με την ηθοποιό να κοιτάζει την μικρή Σιέννα, γεμάτη αγάπη.

«Εσύ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αθηνά Οικονομάκου.

https://www.instagram.com/p/DdR9Tt6Nfwq/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA==

Υπενθυμίζεται ότι η Αθηνά Οικονομάκου έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μάξιμο και τη Σιέννα, με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο. Ο γιος της, Μάξιμος, γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 2018. ενώ η κόρη της, Ηλέκτρα – Σιέννα, γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου 2021.