Τάσος Ιορδανίδης: «Τα παιδιά μπορούν να σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο»

Ο Τάσος Ιορδανίδης ήταν καλεσμένος στο K-ZONE Vidcast και είχε μια ανοιχτή συζήτηση με τον Κυριάκο Ανδρόνη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την πορεία του, την υποκριτική, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Ο Τάσος Ιορδανίδης αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πώς βρέθηκε σχεδόν τυχαία στον χώρο της υποκριτικής. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη Θάλεια Ματίκα και στο πόσο τον άλλαξε η πατρότητα.

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«Η σχέση μου με την υποκριτική ξεκίνησε όταν πήγα στη θεατρική ομάδα του σχολείου γιατί ήθελα να χάνω μαθήματα. Εκεί λοιπόν, εγώ δεν είχα δώσει ιδιαίτερη βάση, αλλά με κολάκευε η όλη φάση. Μετά πήγα και έδωσε τις πρώτες μου εξετάσεις μετά την προτροπή από μια φίλη μου και τελικά τις πέρασα. Στην σχολή του Εθνικού Θεάτρου ανακάλυψα μια τεράστια βιβλιοθήκη και εκεί άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ όλο αυτό», είπε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης.

Πώς τον άλλαξε η πατρότητα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφέρθηκε στον ρόλο του ως πατέρας και εξήγησε πόσο σημαντική επίδραση είχαν τα παιδιά στον χαρακτήρα και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τη ζωή.

«Ο πυρήνας ενός ανθρώπου είναι πάντα ίδιος. Όταν γίνεσαι γονιός όμως, αρχίζεις και λειτουργείς με επιχειρήματα, αρχίζεις και λειτουργείς πιο μεστά και πιο ώριμα. Τα παιδιά είναι αυτά τα οποία μπορούν να κινήσουν συνειδησιακά βουνά και να σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Τα παιδιά νομίζω ότι σε μαλακώνουν και ως άνθρωπο. Σου βγάζουν έναν κόσμο τον οποίο ίσως μέχρι τότε δεν έχεις δει ή δεν έχεις διανύσει».

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Τι λέει για τα παιδιά του και τα social media

Ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε και για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς γονείς, τη σχέση των παιδιών με τα social media. Όπως εξήγησε, τόσο ο ίδιος όσο και η Θάλεια Ματίκα προσπαθούν να έχουν ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους και να τα ενημερώνουν για τους πιθανούς κινδύνους.

«Και εγώ αλλά και η Θάλεια δεν έχουμε τρομερές γνώσεις με την τεχνολογία. Τα παιδιά είναι πολύ πιο εξοικειωμένα. Το πιο απλό που τους έχουμε πει είναι ότι αν δεχτούν μηνύματα από κάποιον άγνωστο, να είναι πολύ προσεκτικοί. Μέχρι τώρα δεν έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος μου έχει μόνο λογαριασμό στο Tik Tok, το οποίο φτιάξαμε μαζί. Γενικά όμως, χρειάζεται προσοχή, δεν μπορείς να απαγορέψεις κάτι. Και εγώ και η Θάλεια έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τα παιδιά».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός αποκάλυψε τι θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό του, αν είχε σήμερα αυτή τη δυνατότητα.

«Αν μπορούσε να μιλήσω στον μικρότερο εαυτό μου αυτή τη στιγμή θα του έλεγα ότι στην πορεία της ζωής σου θα έχεις πολλές στεναχώριες αλλά θα υπάρχουν και κάποιες πολύ ευτυχισμένες στιγμές, οι οποίες θα καλύψουν κάθε στενοχώρια», κατέληξε ο Τάσος Ιορδανίδης.