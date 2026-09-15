Γιώργος Τσαλίκης κατά Αφροδίτης Μάνου για τον Μαζωνάκη: «Ο σεβασμός στον νεκρό είναι μια αξία που προφανώς δεν έχετε»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση που έκανε η Αφροδίτη Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το λαϊκό προσκύνημα που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του. Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν δημόσια ήταν και ο Γιώργος Τσαλίκης, ο οποίος απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο μέσα από τα social media.

Ο Γιώργος Τσαλίκης αναδημοσίευσε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 στο Instagram όσα είχε γράψει η Αφροδίτη Μάνου και εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή του.

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Αρχικά σχολίασε: «Υπάρχουν και αυτοί οι ελάχιστοι (ευτυχώς) καλλιτέχνες με ιστορία που βγάλανε κάτι από μέσα τους όχι και τόσο φωτεινό…».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ανέβασε φωτογραφία της Αφροδίτης Μάνου και υποστήριξε ότι από τη στιγμή που η ίδια δηλώνει ότι δεν γνώριζε ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τη δουλειά του, δεν θα έπρεπε να σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε ο κόσμος να τον αποχαιρετήσει.

«Σεβαστή η μεγάλη διαδρομή της Αφροδίτης Μάνου. Αλλά όταν δηλώνεις ότι “δεν ήξερα ούτε τον άνθρωπο, ούτε τη δουλειά του”, το πιο αξιοπρεπές είναι να μη σχολιάζεις και να μην απαξιώνεις τον τρόπο που επέλεξαν χιλιάδες άνθρωποι που ξέρουν ποιος είναι και τον εκτιμούν να τον αποχαιρετήσουν και να το κάνεις την ημέρα της κηδείας του!».

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Ο Γιώργος Τσαλίκης συνέχισε σε ακόμη πιο έντονο ύφος, χαρακτηρίζοντας «λυπηρή» τη στάση της και θέτοντας το ζήτημα του σεβασμού απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή.

«Η καλλιτεχνική αξία δεν μετριέται με το δικό σας μέτρο αγαπητή… Εσείς μπορείτε να έχετε άποψη… Αλλά εφόσον δε γνωρίζετε τη δισκογραφία του και τον ίδιο πώς έχετε άποψη; Ο σεβασμός στον νεκρό, ευτυχώς, δεν είναι μουσικό είδος… Είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε… Λυπηρό…», έγραψε.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου που προκάλεσε αντιδράσεις

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η τραγουδίστρια σχολίασε το λαϊκό προσκύνημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την παρουσία χιλιάδων ανθρώπων που θέλησαν να του πουν το τελευταίο αντίο.

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…», έγραψε.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, μεταξύ των οποίων και ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Θαυμαστές και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασαν τη διαφωνία τους είτε μέσα από σχόλια είτε με δικές τους αναρτήσεις, με τον Γιώργο Τσαλίκη να είναι ένας από εκείνους που επέλεξαν να απαντήσουν δημόσια και σε έντονο ύφος.