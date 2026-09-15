Mελία Κράιλινγκ: «Πέρασα από οντισιόν για το Game of Thrones και τον ρόλο της Καλίσι, χωρίς να το γνωρίζω»

Η Mελία Κράιλινγκ έδωσε μία νέα συνέντευξη και αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε περάσει από οντισιόν για τον ρόλο της Καλίσι, που υποδύθηκε η Εμίλια Κλαρκ στη θρυλική σειρά «Game of Thrones», αλλά χωρίς να το γνωρίζει.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν την Τρίτη (15.09.2026) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για την καριέρα της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μάλιστα, η Μελία Κράιλιγνγκ εξομολογήθηκε ότι στο ξεκίνημα της καριέρας της πέρασε από οντισιόν για το «Game of Thrones», αλλά δεν πήγε στην τρίτη οντισιόν γιατί της είχε φανεί παράξενο το σενάριο.

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Η Κατερίνα Καραβάτου ρώτησε την Μελία Κράιλιγνγκ για την οντισιόν που πέρασε στο παρελθόν για την επιτυχημένη σειρά «Game of Thrones» κι εκείνη αποκάλυψε ότι όταν δοκιμαζόταν δε γνώριζε για ποια δουλειά την ήθελαν.

«Αυτό ήταν πολύ αστείο. Έκανα οντισιόν. Σου στέλνουν πολλές φορές για κάτι που ξέρουν ότι θα είναι πολύ μεγάλο, όπως το “Game of Thrones” ας πούμε, ψεύτικες σκηνές που δε θα χρησιμοποιηθούν ποτέ με ψεύτικα ονόματα για τους ρόλους ώστε να μην μπορείς ούτε εσύ να το διαδώσεις. Οπότε σου έρχεται μια σκηνή, δεν ξέρεις τι είναι. Εγώ την παίρνω. Ήμουν πολύ αρχή τότε. Δεν ήξερα καθόλου για τα βιβλία, τα οποία είχαν βγει, οπότε δεν ψυλλιάστηκα τίποτα. Δεν ήξερα ότι κάνω οντισιόν για τη συγκεκριμένη σειρά. Μας δίνουν ψεύτικους τίτλους. Αυτό το έχω πάθει πάρα πολλές φορές. Το κάνουν πολύ συχνά γενικά», δήλωσε η ταλαντούχα ηθοποιός.

«Για να μην μπορούμε να το πούμε σε εσάς και το πούμε δηλαδή πιο νωρίς από ό,τι πρέπει. Όχι και εμείς στα social media να μην, να μην το πούμε πριν την ώρα του ας πούμε. Οπότε, μου έρχεται κάτι, το διαβάζω. Σε θέλουμε να περάσετε να κάνετε ακρόαση. Πήγα, έκανα. Μετά με κάλεσαν στον δεύτερο κύκλο», πρόσθεσε η Μελία Κράιλιγνγκ.

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«Πέρασα τον πρώτο κύκλο των οντισιόν. Βλέπανε εκατοντάδες άτομα. Αυτό ήταν στην Αγγλία. Στον δεύτερο ξαναπάω. Παίρνω κάποια στιγμή τον ατζέντη μου που εκεί όλοι έχουν ατζέντη. Του λέω “Τι είναι αυτό τώρα; Μήπως είναι παιδικό; Τι είναι; Κάτι λέει για μητέρα με δράκους και δεν καταλαβαίνω”. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θέλω ρε παιδί μου έτσι να, να ξεκινήσω», αποκάλυψε ακόμα.

«Και στην τρίτη δεν πήγα. Το ακυρώσαμε. Ναι, είπαμε άστο. Δεν ξέραμε τι είναι. Και ήταν για το Game of Thrones. Ήταν για την Καλίσι. Αλλά, αλλά για να μην παρεξηγηθούμε και να μη νομίζει κανείς κάτι άλλο, δεν είναι ότι πέρασα, ότι ήμουν στις πέντε, έτσι; Ήταν σε μια διαδικασία που βλέπαν πάρα πάρα πολύ κόσμο», ανέφερε στη συνέχεια.

«Η Έμιλια Κλαρκ είναι φανταστική. Αυτή το έκανε τέλεια», ανέφερε για τον ρόλο που «έχασε».

«Συνήθως είμαι καλά με την απόρριψη. Συνήθως δεν το παίρνω πολύ προσωπικά γιατί άπαξ και μπεις λίγο σε αυτό το σύστημα και δεις πόσο δεν είναι προσωπικό, γιατί διάλεξες σήμερα αυτό το ποτήρι και όχι το άλλο; Ξέρω ‘γώ. Καλά, όχι τόσο όσο το λέω», είπε αμέσως μετά η Μελία Κράιλιγνγκ για το πώς διαχειρίζεται τις δουλειές που «χάνει».

«Εγώ πιστεύω ότι έχω ίσως, δεν ξέρω, ταλέντο στο να κοιτάω το θετικό κομμάτι και για μένα το θετικό κομμάτι είναι ότι κάπως κατάφερα να κάνω ακρόαση για μια δουλειά. Για μένα μόνο και μόνο το ότι κάποιος θέλει να με δει, θέλει να με, να μου κάνει την ακρό-, να με δουν να παίζω μια σκηνή ας πούμε. Για μένα αυτό είναι τεράστιο δώρο. Είναι άλλη μια ευκαιρία να κάνω αυτό που μου αρέσει και που αγαπώ και που έχω δουλέψει και πολύ σκληρά για να το καταφέρω. Οπότε εστιάζω εκεί για να προχωρήσω μετά. Δηλαδή δε θα εστιάσω στο ότι δεν το πήρα. Θα εστιάσω στο ότι κατάφερα να φτάσω εκεί», σημείωσε ακόμα.

«Θέλανε να με δουν και μπράβο μου και μια χαρά και πάμε στο επόμενο», πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη η νεαρή ηθοποιός.