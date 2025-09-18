Αθηνά Οικονομάκου: Ξέσπασε μετά από αιχμηρό σχόλιο – «Να τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει κρυμμένη»

Η Αθηνά Οικονομάκου «εξερράγη» στο Instagram μετά από σχόλιο που διάβασε. Η ηθοποιός ανέφερε πως κάποιες φορές της «γυρίζει το μάτι» από αυτά που βλέπει και διαβάζει. Έχει κουραστεί από τις τοποθετήσεις ορισμένων αναφορικά με τη σχέση της, με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Αφορμή για τα μηνύματα που έλαβε η Αθηνά Οικονομάκου, ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Buongiorno του Mega και τη Φαίη Σκορδά. Κάποιοι επικρότησαν τα όσα είπε για τη στάση ζωής που ακολουθεί, αλλά υπήρξαν και ορισμένοι που φρόντισαν να εκτοξεύσουν τα «βέλη» τους.

Η Αθηνά Οικονομάκου αποφάσισε να αντιδράσεις και να γράψει τις σκέψεις της. Στις λέξεις που χρησιμοποιεί αποτυπώνεται η έντονη ενόχλησή της.

«Να σας πω κάτι; Έχω λάβει τέτοιο κύμα αγάπης από σχόλια και προσωπικά μηνύματα μετά τη σημερινή μου συνέντευξη, που νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και χαρά. Δεν είχα κανένα σκοπό να μολύνω αυτό το όμορφο συναίσθημα όμως…», έγραψε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου το βράδυ της Τετάρτης (17-09-2025).

Στη συνέχεια, αφού κοινοποίησε ένα αρνητικό σχόλιο που είχε λάβει από μια ακόλουθό της στο Instagram, η ηθοποιός και επιχειρηματίας ξέσπασε διαδικτυακά απαντώντας: «Επειδή σπανίως μεν, αλλά ως Μανιάτισσα καμιά φορά μου γυρνάει το μάτι… Πολύ θα ήθελα μια φορά, μια (γιατί ως επί το πλείστων γυναίκες είναι) να τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει κρυμμένη πίσω από ένα πληκτρολόγιο».

«Καρφάκι δεν μου καίγεται αλλά μιας και σήμερα μιλάμε ανοιχτά, θέλω να πω εκ μέρους πολλών εδώ μέσα πως ΜΠΟΥΧΤΊΣΑΜΕ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!!».

«Δεν είναι με λεφτά που έχεις βγάλει με τον ‘ιδρώτα’ σου, είναι όλα χορηγούμενα αυτά που δείχνεις και διαφημίζεις. Από τα γυαλιά που φοράς μέχρι τα ταξίδια που πας. Σε πληρώνουν για να ανεβάζεις ποστ με πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και κανόνες. Από την ιδιότητα της ηθοποιού -αν την άκουσες- ακόμα στη Σκάλα Λακωνίας θα ήσουν. Για να ξέρουμε τι λέμε», ήταν το μήνυμα που έκανε την Αθηνά Οικονομάκου να απαντήσει με αιχμηρότητα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και πλέον οι δυο τους σκέφτονται πότε και πού θα κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους.