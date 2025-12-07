Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Γάμο στην Πάρο το καλοκαίρι του 2026 σχεδιάζει το ζευγάρι

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους. Ο γάμος τους, όπως φαίνεται, δεν θα αργήσει.

Σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου κατά την επιστροφή της από ταξίδι στο Μιλάνο, ρωτήθηκε για τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Δεν ανακοίνωσε ημερομηνία. Ανέφερε με νόημα πως κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό το βήμα στη σχέση τους.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Κούτρα και τις πληροφορίες που μετέφερε στην εκπομπή, «Καλύτερα δε Γίνεται», το ζευγάρι παντρεύεται τον Ιούνιο στην Πάρο με πιθανές ημερομηνίες 6 και 16.

Μέχρι στιγμής, η ηθοποιός δεν έχει μοιραστεί δημόσια λεπτομέρειες για τα σχέδια του γάμου της, αφού όπως δήλωσε πρόσφατα θα ήθελε να μοιραστεί την στιγμή με ελάχιστα πρόσωπα από το περιβάλλον της.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα δείχνει να δυναμώνει όλο και περισσότερο.

Το καλοκαίρι μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο. Πλέον οι δυο τους έχουν αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν έτοιμοι να επικεντρωθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.