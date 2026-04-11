Αθηνά Οικονομάκου: Πάσχα στο νησί Φορμεντέρα της Μεσογείου – Το κουίζ σε διαδικτυακούς φίλους της

Η Αθηνά Οικονομάκου λατρεύει τα ταξίδια και φροντίζει όταν το επιτρέπουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της, να γνωρίζει μέρη ακόμα και εκτός Ελλάδας. Το φετινό Πάσχα θα την βρει με τον Μπρούνο Τσερέλα στο νησί Φορμεντέρα, που ανήκει στην Ισπανία. Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Ίμπιζα και ανήκει στο σύμπλεγμα των Βαλεαρίδων νήσων, μαζί με την Μαγιόρκα και τη Μενόρκα.

Η Φορμεντέρα αποτελεί το πιο μικρό από τα τέσσερα αυτά νησιά και κινείται σε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς, χωρίς τον πανικό και τη ξέφρενη νυχτερινή διασκέδαση της γειτονικής Ίμπιζας ή της Μαγιόρκας. Αυτό έχει γοητεύσει την Αθηνά Οικονομάκου, που αποφάσισε να μοιραστεί εικόνες και να στείλει ευχές στους διαδικτυακούς φίλους της, ενόψει Πάσχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις αναρτήσεις της, η ηθοποιός ζήτησε από τους διαδικτυακούς φίλους της να προσπαθήσουν να μαντέψουν τον προορισμό που επέλεξε να περάσει το φετινό Πάσχα, μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, λέγοντας: «Δεν είναι Ελλάδα, είναι δίπλα σε διάσημο νησί, Island energy χωρίς πολύ κόσμο, κοντά στην Καραΐβική χωρίς να φύγεις από την Ευρώπη».

Η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε την τοποθεσία μέσα από βίντεο με εικόνες του νησιού και συμπλήρωσε στα stories της: «Να είμαστε γεροί ρε παιδιά, να περνάμε όμορφα, να ταξιδεύουμε! Εύχομαι υγεία, αγάπη και γαλήνη στις καρδιές μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα έδειχνε να δυναμώνει όλο και περισσότερο από εκείνη τη στιγμή. Οι δυο τους αδιαφορούν για τα όσα λέγονται και γράφονται για εκείνους κατά διαστήματα.

Το καλοκαίρι του 2025 μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο.