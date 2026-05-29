Ιωάννα Σιαμπάνη και Τζίμης Σταθοκωτόπουλος με το νεογέννητο μωρό τους στο μαιευτήριο

Για δεύτερη φορά έγιναν γονείς η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος. Το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο με το νεογέννητο αγοράκι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, ο δεύτερος γιος της Ιωάννας Σιαμπάνη και του Τζίμη Σταθοκωστόπουλου ήρθε στον κόσμο στις 23 Μαΐου, αλλά οι γονείς κράτησαν την είδηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέλοντας να περάσουν λίγο χρόνο με το μωρό τους.

Όπως εξηγεί στην ανάρτησή της στο Instagram η Ιωάννα Σιαμπάνη: «Τις τελευταίες μέρες κρατήσαμε αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο μόνο για εμάς. Χρειαζόμασταν λίγο χρόνο να γνωριστούμε, να προσαρμοστούμε στη νέα μας καθημερινότητα ως τετραμελής οικογένεια και να είμαστε δίπλα στον μεγάλο μας γιο, που κι εκείνος ζει μια μεγάλη αλλαγή.

Η γέννα μου ήταν ακριβώς όπως την είχα ονειρευτεί. Ένας όμορφος φυσιολογικός τοκετός που θα θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη.

Οι μέρες μας τώρα είναι γεμάτες αγκαλιές, ξενύχτια, καινούργιες ισορροπίες και πολλή, πολλή αγάπη. Και η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι.

Καλώς ήρθες στη ζωή μας, μικρέ μας. Ήσουν πάντα κομμάτι της καρδιάς μας», γράφει η Ιωάννα Σιαμπάνη.

Η γνωστή Influencer και ο επιχειρηματίας ζουν ξανά την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία, καθώς έγιναν γονείς για δεύτερη φορά! Το αγαπημένο ζευγάρι πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κρατώντας στην αγκαλιά του τον νεογέννητο γιο του, με τα χαμόγελα και τη συγκίνηση να πρωταγωνιστούν.