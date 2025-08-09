Αθηναΐς Νέγκα: Η φωτογραφία χωρίς ρετούς που ανέβασε στο Instagram – «Στα 51 μου, λανσάρω το παχάκι στην πλάτη μου»

Με μία φωτογραφία της, η Αθηναΐς Νέγκα «δίκασε» όσους μπορεί να σχολιάζουν τα κιλά αλλά και την ηλικία ενός ανθρώπου. Ακομπλεξάριστα, η δημοσιογράφος ανέβασε στιγμιότυπο από το μπάνιο της στη θάλασσα σχολιάζοντας με χιούμορ πως οι πλαστικοί χειρουργοί συνεδριάζουν για τα παχάκια της.

Στη νέα φωτογραφία που ανέβασε, φαίνεται να φορά ένα μαύρο μπικίνι και να έχει λιτά τα μαύρα μαλλιά της. Πίσω από την Αθηναΐς Νέγκα διακρίνεται η ήρεμη θάλασσα.

Η δημοσιογράφος ανέφερε πως στα 51 της χρόνια έχει καταφέρει να έχει 4 κοιλιακούς και ένα «καλό παχάκι πλάτης». Η ίδια λέει πως ελπίζει αυτό το παχάκι να φαίνεται έτσι επειδή έστριψε το κορμί της κάπως άγαρμπα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @athinaisnega

«Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει ρετούς. Διακρίνομαι εγώ που φέτος είμαι 51 και έχω 4 κοιλιακούς αλλά και ένα καλό παχάκι πλάτης που δεν θα φαινόταν, θέλω να πιστεύω, αν δεν είχα στρίψει τόσο άγαρμπα. Το λανσάρω.

Για το παχάκι μου, κορυφαίοι πλαστικοί χειρουργοί συνεδριάζουν αυτή τη στιγμή, ώστε να βρεθεί τρόπος να προστίθεται χειρουργικά σε εκατομμύρια αδύνατες που θέλουν να μου μοιάσουν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.