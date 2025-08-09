Lifestyle

Αθηναΐς Νέγκα: Η φωτογραφία χωρίς ρετούς που ανέβασε στο Instagram – «Στα 51 μου, λανσάρω το παχάκι στην πλάτη μου»

«Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει ρετούς. Διακρίνομαι εγώ που φέτος είμαι 51 και έχω 4 κοιλιακούς», έγραψε η δημοσιογράφος στη λεζάντα της ανάρτησης
Αθηναΐς Νέγκα
Αθηναΐς Νέγκα / Φωτογραφία Instagram

Με μία φωτογραφία της, η Αθηναΐς Νέγκα «δίκασε» όσους μπορεί να σχολιάζουν τα κιλά αλλά και την ηλικία ενός ανθρώπου. Ακομπλεξάριστα, η δημοσιογράφος ανέβασε στιγμιότυπο από το μπάνιο της στη θάλασσα σχολιάζοντας με χιούμορ πως οι πλαστικοί χειρουργοί συνεδριάζουν για τα παχάκια της.

Στη νέα φωτογραφία που ανέβασε, φαίνεται να φορά ένα μαύρο μπικίνι και να έχει λιτά τα μαύρα μαλλιά της. Πίσω από την  Αθηναΐς Νέγκα διακρίνεται η ήρεμη θάλασσα.

Η δημοσιογράφος ανέφερε πως στα 51 της χρόνια έχει καταφέρει να έχει 4 κοιλιακούς και ένα «καλό παχάκι πλάτης». Η ίδια λέει πως ελπίζει αυτό το παχάκι να φαίνεται έτσι επειδή έστριψε το κορμί της κάπως άγαρμπα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @athinaisnega

«Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει ρετούς. Διακρίνομαι εγώ που φέτος είμαι 51 και έχω 4 κοιλιακούς αλλά και ένα καλό παχάκι πλάτης που δεν θα φαινόταν, θέλω να πιστεύω, αν δεν είχα στρίψει τόσο άγαρμπα. Το λανσάρω.

Για το παχάκι μου, κορυφαίοι πλαστικοί χειρουργοί συνεδριάζουν αυτή τη στιγμή, ώστε να βρεθεί τρόπος να προστίθεται χειρουργικά σε εκατομμύρια αδύνατες που θέλουν να μου μοιάσουν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Top επιλογές φορητών ηχείων για καλοκαιρινά πάρτι στην παραλία
Μουσική και καλοκαίρι πάνε μαζί. Ειδικά στην παραλία. Αλλά... θέλει και το σωστό ηχείο. Όχι αυτό που τρίζει. Όχι αυτό που μένει από μπαταρία στα μισά. Θες ήχο δυνατό. Μπαταρία που κρατάει. Αντοχή σε άμμο, νερό και καύσωνα. Γι’ αυτό μιλάμε για φορητά ηχεία που έχουν δοκιμαστεί… και δεν μασάνε!
Top επιλογές φορητών ηχείων για καλοκαιρινά πάρτι στην παραλία
Newsit logo
Newsit logo