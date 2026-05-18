Τατιάνα Στεφανίδου: Όταν είδα τη Λυδία να φορά την τήβεννο και να παραλαμβάνει το πτυχίο της, ένιωσα ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα συγκίνησης

Μια πολύ σημαντική οικογενειακή στιγμή έζησαν την περασμένη εβδομάδα ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου, που βρέθηκαν για μερικές μέρες στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους, Λυδίας, από το Stern School of Business του New York University.

Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη ήταν, άλλωστε, που ο Νίκος Ευαγγελάτος τις τελευταίες μέρες της περασμένης εβδομάδας, δεν ήταν στο τιμόνι της εκπομπής Live News στο Mega. Μαζί με την Τατιάνα Στεφανίδου βρέθηκαν στο “Μεγάλο Μήλο” για να ζήσουν μια στιγμή που κάνει περήφανο κάθε γονιό.

Δεν έζησαν όμως την προσωπική στιγμή υπερηφάνειας: έζησαν από κοντά τον τρόπο που η Νέα Υόρκη σχεδόν στο σύνολό της, γιορτάζει με τα παιδιά που ύστερα από χρόνια κόπων και θυσιών, κατάφεραν να αποφοιτήσουν.

Κάθε Μάιο, η μητρόπολη των ΗΠΑ ζει και “αναπνέει” στους ρυθμούς των τελετών αποφοίτησης. Μια μεγάλη γιορτή “απλώνεται” στην πόλη για να τιμήσει χιλιάδες νέους που κλείνουν ένα κεφάλαιο της ζωής τους και ξεκινούν ένα ακόμη μεγαλύτερο.

Ακόμη και το εμβληματικό Empire State Building, όπως γράφει στο blog της στο tlife.gr η Τατιάνα Στεφανίδου, φωτίζεται με μωβ χρώματα του πανεπιστημίου προς τιμήν των αποφοίτων, ενώ οι τελετές πραγματοποιούνται σε μέρη-σύμβολα της πόλης, όπως το γήπεδο των θρυλικών Yankees. Η αποφοίτηση του Stern πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Madison Square Garden.

«Την ώρα που είδα τη Λυδία να φορά την τήβεννο και να παραλαμβάνει το πτυχίο της μέσα στο Madison Square Garden, ένιωσα ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα συγκίνησης»…

