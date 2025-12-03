Αυτοκτονία είναι ο λόγος θανάτου του ράπερ Poorstacy, που βρέθηκε νεκρός στα 26 του χρόνια

Νεότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον πρόωρο θάνατο του Αμερικανού ράπερ Poorstacy, ο οποίος κατέληξε νεκρός τη Δευτέρα (01.12.2025) σε ηλικία μόλις 26 ετών,

Ο Poorstacy, κατά κόσμον Carlito Milfort, σύμφωνα με το ΤΜΖ αυτοκτόνησε με όπλο στο Μπόκα Ρατόν της Φλόριντα. Από την άλλη πλευρά, κάποιες πηγές που έχουν σχέση με την οικογένεια του γνωστού ράπερ αναφέρει ότι οι συγγενείς του αμφισβητούν την άποψη των Αρχών ότι ο Poorstacy αυτοκτόνησε και αποδίδουν τον θάνατό του σε εγκληματική ενέργεια.

Εν τω μεταξύ, ούτε οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας ούτε το περιβάλλον του Poorstacy έχουν σχολιάσει κάτι – μέχρι στιγμής – στη Daily Mail, που ερευνά τον θάνατο του νεαρού καλλιτέχνη.

Παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επισήμως η αιτία του θανάτου του, έχει διαρρεύσει ότι μετά από έρευνα έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι ο Poorstacy αυτοπυροβολήθηκε σε δωμάτιο μοτέλ στη Μπόκα Ρατόν νωρίς το πρωί του Σαββάτου (29.11.2025).

Ο πυροβολισμός δεν έφερε τον ακαριαίο θάνατό του και ο άτυχος ράπερ, παρέμεινε σοβαρά τραυματισμένος και ζωντανός για αρκετή ώρα ώσπου να μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο. Ωστόσο τελικά πέθανε δύο ημέρες αργότερα, αφού φέρεται να έπαυσαν τα μέτρα υποστήριξης ζωής.

Πριν από τις αναφορές για την αιτία θανάτου, κάποια σχόλια στις πρόσφατες αναρτήσεις του αείμνηστου ράπερ στο Instagram από θαυμαστές και φίλους υπαινίσσονταν ότι πίστευαν ότι είχε αυτοκτονήσει.

Σημειώνεται ότι ένας υπάλληλος ξενοδοχείου στη Μπόκα Ρατόν δήλωσε στο TMZ ότι ο καλλιτέχνης διέμενε στο κατάλυμα για 10 ημέρες και είχε «κάνει check in με μια γυναίκα και ένα νήπιο», ωστόσο δεν είναι σαφές αν εκείνοι ήταν μαζί του στο δωμάτιο όταν φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.