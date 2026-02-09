Bad Bunny: Πώς πήρε το όνομά του και γιατί δεν πληρώθηκε για το Super Bowl

Ο Bad Bunny, κατά κόσμον Benito Antonio Martínez Ocasio ανέβηξε στη σκηνή του Super Bowl LLX για την εμφάνισή του ημίχρονο το βράδυ της Κυριακής (08.02.2026), κι έγραψε ιστορία: είναι η πρώτη φορά στα 60 χρόνια του Super Bowl που ένας καλλιτέχνης τραγούδησε στο Halftime Show εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Για τον Πορτορικανό σταρ, που τιμήθηκε πριν λίγες ημέρες με το Grammy για το Album of the Year, δεν πρόκειται απλώς για μια μουσική εμφάνιση αλλά για μια συμβολική πράξη αντίστασης σε μια περίοδο που η λατινοαμερικανική κοινότητα των ΗΠΑ βρίσκεται κάτω από πρωτοφανή πίεση.

Και μπορεί η εμφάνισή του στη σκηνή του Super Bowl να άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις – ίσως σε όλους εκτός μόνο τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος το χαρακτήρισε ως ένα «από τα χειρότερα που έχουν γίνει ποτέ» – ωστόσο λίγοι από τους εκατομμύρια θαυμαστές του γνωρίζουν την πραγματική του ταυτότητα. Σήμερα, ο καλλιτέχνης από το Πουέρτο Ρίκο είναι γνωστός παγκοσμίως με το καλλιτεχνικό του όνομα Bad Bunny, τραγουδώντας στα ισπανικά και κερδίζοντας έξι Grammy και δεκαεφτά Latin Grammy.

Πώς προέκυψε όμως το όνομα του Bad Bunny; Η απάντηση βρίσκεται στα σχολικά του χρόνια. Όταν ο μικρός Benito ήταν μαθητής, ντύθηκε κουνέλι για μια σχολική εκδήλωση. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε εκείνη τη μέρα τον απαθανάτισε με ένα εμφανώς ενοχλημένο βλέμμα, κάτι που αργότερα θα γινόταν η έμπνευση για το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο.

Το 2018, σε συνέντευξή του στο ET, ο τραγουδιστής αποκάλυψε τη σκέψη πίσω από την επιλογή του. Όταν είδε τη φωτογραφία με το δυσαρεστημένο του πρόσωπο μέσα στη στολή του κουνελιού, συνειδητοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει το τέλειο καλλιτεχνικό όνομα. Η στρατηγική του ήταν έξυπνη: επέλεξε κάτι καθημερινό και αναγνωρίσιμο, ώστε κάθε φορά που κάποιος θα έβλεπε ένα κουνέλι, θα θυμόταν τη μουσική του.

Η ιστορία πίσω από το όνομα Bad Bunny δεν σταματά στην παιδική ανάμνηση. Ο καλλιτέχνης εξήγησε περαιτέρω τη φιλοσοφία του ονόματος σε συνέντευξη στο TODAY το 2025. Σύμφωνα με τα λόγια του, δεν υπάρχουν πραγματικά κακά κουνέλια, καθώς ακόμα και ένα κακό κουνέλι φαίνεται καλό. Αυτό ήταν κάτι που ταίριαζε απόλυτα στην προσωπικότητά του, αφού μπορεί να είναι τόσο κακός όσο και καλός.

Το όνομα Bad Bunny έχει πλέον υπερβεί τα σύνορα και τις γλώσσες κι έχει γίνει ένα αναγνωρίσιμο brand παγκοσμίως.

Γιατί ο Bad Bunny δεν θα πληρωθεί καθόλου για την εμφάνισή του στο Halftime Show του Super Bowl

Οι φαν του ποδοσφαίρου και της μουσικής έμειναν άφωνοι όταν ανακάλυψαν ότι ο Bad Bunny, ο Πορτορικανός σταρ Bad Bunny, δεν θα πάρει ούτε ένα… ευρώ για την εμφάνισή του στο Halftime Show του Super Bowl LX.

Όπως είχε δηλώσει εκπρόσωπος της NFL στο Forbes το 2016, πριν από τις εμφανίσεις των Coldplay, Bruno Mars και Beyoncé στο Super Bowl 50: «Δεν πληρώνουμε τους καλλιτέχνες. Καλύπτουμε μόνο τα έξοδα και το κόστος παραγωγής».

Η εμφάνιση έχει συνήθως και χορηγό. Από το 2023, η Apple Music ανέλαβε τη χορηγία του Super Bowl LVII, αντικαθιστώντας την Pepsi που παρουσίαζε τα προηγούμενα δέκα shows.

Η αμοιβή δεν αποτελεί απαραίτητα προτεραιότητα για τους τραγουδιστές, δεδομένων των υπόλοιπων οφελών που συνοδεύουν το σόου. Η προβολή και μόνο αρκεί για να εκτοξεύσει τις πωλήσεις άλμπουμ και εισιτηρίων περιοδειών, ακόμη και για καλλιτέχνες που δεν έχουν κάτι να προωθήσουν εκείνη την περίοδο.