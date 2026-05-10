Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Είναι το απόλυτο θαύμα» λέει ευτυχισμένη μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της

«Είχα ευχηθεί ένα υγιές, χαρούμενο και τυχερό παιδί και οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί» πρόσθεσε η Γιώτα Τσιμπρικίδου
Η Γιώτα Τσιμπρικίδου έγινε μητέρα το πρωί της Παρασκευής (08.05.2026) και ζει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1, η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε το όνομα που θα πάρει η κόρη της και μίλησε με τρυφερότητα για τη στήριξη του συζύγου της.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο Άγγελος Ανδριανός παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Η κορούλα που απέκτησαν, ήρθε να ολοκληρώσει την ευτυχία τους και να δώσει άλλο νόημα στις ζωές τους. Η ραδιοφωνική παραγωγός τόνισε στις δηλώσεις της πως ζει όλα όσα ονειρευόταν.

«Νιώθω μουδιασμένη. Είναι το απόλυτο θαύμα, το ζούμε μαζί με τον άντρα μου και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι πρώτες ώρες για τις μαμάδες είναι και δύσκολες μέχρι να γνωριστούν, να κοιταχτούν με το παιδί. Το ζω όμως με μεγάλη ευγνωμοσύνη και χαρά. Εύχομαι σε κάθε γυναίκα εκεί έξω που το θέλει, να το ζήσει.

Ο σύζυγός μου είναι ένας πολύ τρυφερός και γλυκός μπαμπάς. Τραγουδάει πια μόνο για την κόρη του. Είναι τρελαμένος. Με τις κόρες οι μπαμπάδες κάτι παθαίνουν με την πρώτη ματιά…» είπε η Γιώτα Τσιμπρικίδου μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Και πρόσθεσε, «Είχα ευχηθεί ένα υγιές, χαρούμενο και τυχερό παιδί και οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί. Η αρχή γίνεται και τώρα ξεκινάνε τα άλλα, τα ωραία και δύσκολα»

Τέλος, η Γιώτα Τσιμπρικίδου αποκάλυψε και το διπλό όνομα που θα πάρει η κόρη της λέγοντας, «Θα την φωνάζουμε Φύλλια. Έχει το όνομα της μητέρας του Άγγελου, Τριανταφυλλιά, και Αλεξάνδρα από τον πατέρα μου. Θα είναι Τριανταφυλλιά-Αλεξάνδρα και θα την φωνάζουμε Φύλλια».

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες το μωράκι, που είναι κοριτσάκι, γεννήθηκε με βάρος 2,870 γραμμάρια και χαίρει άκρας υγείας.

