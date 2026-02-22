Lifestyle

BAFTA: Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον έλαμψαν στο κόκκινο χαλί – Ντι Κάπριο, Στόουν, Μπελούτσι στα βρετανικά Όσκαρ, όλες οι αφίξεις

Οι πιο εντυπωσιακές παρουσίες στα φετινά βραβεία του Λονδίνου
πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον φτάνουν με την Τζέιν Μίλιτσιπ, διευθύνουσα σύμβουλο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, και τον λόρδο και υποπλοίαρχο του Μείζονος Λονδίνου Κεν Ολίσα / REUTERS / Jaimi Joy/Pool TPX IMAGES OF THE DAY

Tα φώτα είναι στραμμένα στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής (22.02.2026) η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA (British Academy Film Awards). Μάλιστα, από το απόγευμα διάσημα πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης παγκοσμίως αλλά και γαλαζοαίματοι άρχισαν να συγκεντρώνονται στο κόκκινο. Τα βλέμματα όλων έκλεψαν φυσικά ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, που πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου. 

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Ουαλίας και η Κέιτ Μίντλετον έφτασαν στα βραβεία BAFTA μαζί με την Τζέιν Μίλιτσιπ, διευθύνουσα σύμβουλο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, και τον λόρδο και ανθυποπλοίαρχο του Μείζονος Λονδίνου Κεν Ολίσα.

Η τελετή των BAFTA φιλοξενείται στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με παρουσιαστή τον Σκωτσέζο ηθοποιό Alan Cumming, που ανέλαβε για πρώτη φορά την παρουσίαση, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον David Tennant.

Host Alan Cumming poses at the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Alan Cumming / REUTERS / Isabel Infantes

Οι ταινίες που έχουν συγκεντρώσει τις υποψηφιότητες των BAFTA είναι το «One Battle After Another», το «Sinners» και το «Hamnet» και το «Marty Supreme». Η πρώτη είναι η ταινία δράσης του Paul Thomas Anderson ηγείται της κούρσας με 14 υποψηφιότητες, γράφοντας ιστορία ως η ταινία με τις περισσότερες αναφορές στις μακρές λίστες του θεσμού και η δεύτερη, που ακολουθεί με 13 υποψηφιότητες, αποτελεί την ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες από μαύρο σκηνοθέτη – τον Ryan Coogler – στην ιστορία των BAFTA.

Britain's William, Prince of Wales, and Catherine, Princess of Wales, to the BAFTA Film Awards 2026, at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, in London, Britain, February 22, 2026, REUTERS
Το πριγκιπικό ζεύγος έλαμψε στο κόκκινο χαλί, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου / REUTERS /Jaimi Joy/ Pool
Leonardo DiCaprio poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Ο Leonardo DiCaprio / REUTERS / Isabel Infantes
Emma Stone poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Emma Stone / REUTERS / Isabel Infantes
Timothee Chalamet poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Ο Timothee Chalamet REUTERS / Isabel Infantes
Ethan Hawke poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Ο Ethan Hawke / REUTERS / Isabel Infantes
Monica Bellucci poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Monica Bellucci / REUTERS/ Isabel Infantes
Glenn Close poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Glenn Close / REUTERS / Isabel Infantes
Gillian Anderson poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Gillian Anderson REUTERS / Isabel Infantes
Kate Hudson and Danny Fujikawa pose on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Ο Danny Fujikawa και η Kate Hudson / REUTERS / Isabel Infantes
Rose Byrne and Bobby Cannavale pose on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Rose Byrne και ο Bobby Cannavale / REUTERS / Isabel Infantes
Noah Jupe and Sadie Sink pose on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Ο Noah Jupe και η Sadie Sink / REUTERS / Isabel Infantes
Alicia Vikander poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Alicia Vikander / REUTERS/ Isabel Infantes
Kathryn Hahn poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Kathryn Hahn REUTERS / Isabel Infantes
Chase Infiniti poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Chase Infiniti / REUTERS / Isabel Infantes
Ellie Bamber poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Ellie Bamber REUTERS / Isabel Infantes
Kerry Washington poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Kerry Washington / REUTERS / Isabel Infantes
Stellan Skarsgard and Megan Everett-Skarsgard pose on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Οι Stellan Skarsgard και Megan Everett-Skarsgard / REUTERS / Isabel Infantes
Saja Kilani poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Saja Kilani REUTERS / Isabel Infantes
Emily Watson poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Emily Watson REUTERS / Isabel Infantes
Odessa A'zion poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Η Odessa A’zion REUTERS / Isabel Infantes
Paul Mescal and Gracie Abrams pose on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Ο Paul Mescal και η Gracie Abrams / REUTERS / Isabel Infantes
Jessie Buckley poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
H Jessie Buckley REUTERS / Isabel Infantes
Jacobi Jupe poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
O Jacobi Jupe REUTERS / Isabel Infantes
Jesse Plemons and Kirsten Dunst pose on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS
Ο Jesse Plemons και η Kirsten Dunst REUTERS / Isabel Infantes
Singer Jessie Ware poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026.
Η τραγουδίστρια Jessie Ware / REUTERS / Isabel Infantes

Ανάμεσα στους σταρ που έδωσαν το «παρών» στο κόκκινο χαλί ήταν οι: Τζο Άλγουιν, Τζέσι Μπάκλεϊ, Ίθαν Χοκ, Πολ Μεσκάλ, Γκρέισι Άμπραμς, Teyana Taylor, Τιμοτέ Σαλαμέ, Odessa A’zion, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Πάτρικ Ντέμπσεϊ, Έμα Στόουν, Γκλεν Κλόουζ, Jacobi Jupe, Έριν Ντόχερτι, Βέρα Γουάνγκ, Νόα Τζουπ, Σάντι Σινκ, Κάθριν Χαν, Αλίσια Βικάντερ, Τζέσι Γουέαρ, Chase Infiniti, Έλι Μπάμπερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Σάγια Κιλάνι και Έμιλι Γουάτσον.

BAFTA: Η μαύρη κωμωδία «Μια μάχη μετά την άλλη» κέρδισε τα βραβεία καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας
Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ερμηνεία του στην ταινία «I swear» και η Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία «Hamnet»
Ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson και οι ηθοποιοί Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Chase Infiniti ποζάρουν με τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «One Battle After Another» στα Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA) 2026
