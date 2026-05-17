Η Παυλίνα Βουλγαράκη βάφτισε την κόρη της στην Κρήτη – Οι πρώτες φωτογραφίες από το μυστήριο

Ημέρα χαράς ήταν η Κυριακή (17.05.2026) για την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον σύντροφό της, Στέφανο Στρατάκη, καθώς βάφτισαν την κόρη τους στο Ηράκλειο Κρήτης, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια.

Το creta24.gr δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από το μυστήριο που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο, με λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους. Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο αγαπημένος της έδωσαν στο κοριτσάκι τους το όνομα Ερωφίλη.

Μετά τη βάφτιση ακολούθησε τραπέζι σε ταβέρνα στο Σκαλάνι, ενώ νονοί της μικρής ήταν οι φίλοι του ζευγαριού, Μαρία Κασσιμάτη Τσούτσια και Αντώνης Περιστέρης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την προηγούμενη ημέρα είχε στηθεί γλέντι σε μεζεδοπωλείο στις Αρχάνες, με μουσική, κέφι και παραδοσιακές γεύσεις.

Παράλληλα, ο πατέρας της τραγουδίστριας, Γιώργος Βουλγαράκης, μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία από το μαρτυρικό της βάφτισης.

Σημειώνεται ότι το κοριτσάκι γεννήθηκε στα τέλη Μαΐου του 2025.