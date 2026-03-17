Beef μεγατόνων στα Όσκαρ: Τζέιν Φόντα κατά Μπάρμπαρα Στρέιζαντ για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Κανονική επίθεση στην Μπάρμπαρα Στρέιζαντ εξαπέλυσε η Τζέιν Φόντα με αφορμή το αφιέρωμα στον Ρόμπερτ Ρέντφορν στα Όσκαρ.

Το ένα ιερό τέρας του Χόλιγουντ τα έβαλε με το άλλο με την Τζέιν Φόντα να διερωτάται γιατί το αφιέρωμα στα Όσκαρ στον αείμνηστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ το έκανε η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και όχι η ίδια.

«Θέλω να μάθω πώς γίνεται η Στρέιζαντ να το έκανε αυτό για τον Ρέντφορντ;», διερωτήθηκε. Φτάνοντας στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair στις 15 Μαρτίου η Φόντα είπε για την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ: «Αυτή, έκανε μόνο μία ταινία μαζί του, εγώ έκανα τέσσερις. Είχα περισσότερα να πω».

Η Τζέιν Φόντα -η οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ρόμπερτ στα The Chase, Barefoot in the Park, The Electric Horseman και Our Souls at Night- ήταν γεμάτη με αναμνήσεις από τον σπουδαίο ηθοποιό και φίλο της, ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 89 ετών.

«Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του», είπε η Τζέιν. «Ο πιο υπέροχος άνθρωπος και τόσο μεγάλες αξίες και έκανε πολλά για ταινίες. Άλλαξε πραγματικά τις ταινίες και στήριξε τον ανεξάρτητο κινηματογράφο».

Όσο για την Μπάρμπαρα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έγραψε ιστορία με την ταινία «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» στην οποία πρωταγωνίστησε με τον Ρέντφορντ και μοιράστηκε τις αναμνήσεις της με τρόπο συγκινητικό στα Όσκαρ.

«Μου λείπει τώρα περισσότερο από ποτέ, ακόμα και πόσο του άρεσε να με πειράζει», είπε η Στρέιζαντ και πρόσθεσε: «Με φώναζε, «Μπαμπς». Και έλεγα, «Μπομπ, μοιάζω με Μπαμπς;». Αλλά ο τρόπος που το είπε με έκανε να γελάσω».

«Πολλά χρόνια αργότερα, μιλούσαμε στο τηλέφωνο για τα συνηθισμένα, την πολιτική, την τέχνη, τον Modigliani – το αγαπημένο μας», συνέχισε. «Και καθώς κλείναμε το τηλέφωνο, μου είπε: «Μπαμπς, σε αγαπώ πολύ και θα σε αγαπώ πάντα».