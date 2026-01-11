Cinobo: Οι 4 πρεμιέρες του μήνα που πρέπει να δεις – Απολαύστε τον «Αχινό» και το «Σε πτώση»

Αέρας ανανέωσης στο Cinobo που την καινούρια χρονιά φέρνει μοναδικές πρεμιέρες για να μην ξεκολλήσεις από τον καναπέ σου.

Στις πρεμιέρες του μήνα, το Cinobo φέρνει το «ο Αχινός» (Urchin). Iconic ηθοποιός πλέον για τη γενιά του, ο Χάρις Ντίκινσον δοκιμάζεται για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα και διατηρεί την σπουδαία παράδοση των βρετανών στον ρεαλισμό, παρακολουθώντας ωμά και ψύχραιμα τις περιπέτειες ενός νέου και όσων τον περιβάλλουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθούν η Νυχτερινή Εφημερία (Late Shift) που αγαπήθηκε πρόσφατα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, όπως και το Σε Πτώση (Οn Falling) από την Πορτογαλία.

Τέλος, κάτι σπουδαίο έρχεται στην πλατφόρμα του Cinobo, μετά από απαίτηση χιλιάδων συνδρομητών τα τελευταία χρόνια. Στις 23 Ιανουαρίου μια μεγάλη έκπληξη θα σας περιμένει αποκλειστικά στο cinobo.com.

Αχινός

Urchin

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάρις Ντίκινσον

Διαθέσιμο

Στους δρόμους του Λονδίνου, ο Μάικ δίνει καθημερινά μάχη για την επιβίωσή του. Xωρίς καν να το συνειδητοποιήσει, βρίσκεται μπλεγμένος με τον νόμο.

Προσπαθώντας να σταθεί ξανά στα πόδια του, αναλαμβάνει όποια περιστασιακή δουλειά βρει.

Νυχτερινή Εφημερία

Late Shift

Πέτρα Μπιοντίνα Βόλπε

Διαθέσιμο από 13 Ιανουαρίου

Αντιμέτωπη με την απουσία συναδέλφου, ένα υπερφορτωμένο τμήμα και ένα σύστημα υγείας που τρίζει, μια νεαρή νοσοκόμα παλεύει στα πρόθυρα της κατάρρευσης να κρατήσει τους ασθενείς και τον εαυτό της σε ισορροπία.

Κόκκινα Δωμάτια

Red Rooms

Πασκάλ Πλαντ

Διαθέσιμο από 27 Ιανουαρίου

Η Κέλι-Αν είναι μοντέλο, και έχει εμμονή με την υπόθεση ενός κατά συρροή δολοφόνου.

Ακολουθεί ένα επικίνδυνο μονοπάτι στο dark web για να βρει το χαμένο βίντεο της δολοφονίας ενός νεαρού κοριτσιού – με το οποίο διαπιστώνει ότι μοιάζει ανησυχητικά.

Σε Πτώση

Οn Falling

Λάουρα Καρέιρα

Διαθέσιμο από 16 Ιανουαρίου

Η Αουρόρα είναι Πορτογαλίδα που εργάζεται σε μία αχανή αποθήκη στη Σκωτία.

Στοιβαγμένη σ’ ένα διαμέρισμα με πέντε ακόμα άτομα, μοναχική και βυθισμένη στην μηχανική καθημερινότητα, ονειρεύεται να βρει μια δουλειά γραφείου με κανονικό ωράριο και αξιοπρεπή αμοιβή.