Δανάη Επιθυμιάδη: Για χρόνια έβαζα φωτογραφίες της μητέρας μου κι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να μην πεθαίνω από τον πόνο

Η ηθοποιός Δανάη Επιθυμιάδη που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» έδωσε μία συγκλονιστική συνέντευξη και αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας της.

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός που για να εκφράσει τον πόνο της για την απώλεια της μαμά της έγραψε ένα θεατρικό έργο, με τίτλο «Όλος ο χρόνος του κόσμου» μίλησε στην εφημερίδα Real News για τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής της.

«Είχα χάσει τη μητέρα μου. Και για εμένα ο τρόπος να την κρατήσω λίγο ακόμα μαζί μου, ήταν να της γράφω. Σαν να γράφω στο ημερολόγιό μου, αλλά σαν να της απευθύνομαι. Αυτό το επιχείρησα μετά το νοσοκομείο, όταν έφυγε από τη ζωή, και ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Κάπως έτσι πέρασα το πένθος», είπε η Δανάη Επιθυμιάδη.

«Θυμάμαι ότι για μεγάλα διαστήματα, μπορεί και για χρόνια, έβαζα φωτογραφίες της και ήταν σαν να της μιλούσα. Και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να μην πεθαίνω από τον πόνο. Όχι ότι είχα την αίσθηση μεταφυσικά ότι με ακούει. Απλώς το γεγονός ότι κατάφερνα να ακούσω όλα αυτά που ήθελα να της πω, από μόνο του με έκανε να αισθάνομαι λιγότερο μόνη», εξομολογήθηκε ακόμα στη συνέντευξή της.

«Δεν σκεφτόμουν τίποτα για παράσταση. Και μετά αυτό άρχισε να παίρνει πολύ ποιητική διάσταση από μόνο του… Και κάπως θεώρησα ότι ίσως και καλλιτεχνικά να έχει ενδιαφέρον. Αυτό το υλικό άρχισα να αναδιασκευάζω, μετά αρχίσαμε να το δουλεύουμε με τον Βασίλη. Έχει πεταχτεί άπειρο υλικό, αλλά έχει κρατηθεί, θεωρώ, η απόσταξη αυτού που ήθελα να πω», δήλωσε στη συνέχεια για το έργο που έγραψε η Δανάη Επιθυμιάδη.