Δανάη Λιβιεράτου: Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου να τραγουδάει στα μπουζούκια, δεν αντιπροσωπεύω αυτό το κοινό

Η Δανάη Λιβιεράτου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε τόσο για το νέο τραγούδι της, όσο και για τον ελληνικό τελικό της Eurovision. Η μικρότερη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδαμ, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στις προθέσεις της να τραγουδήσει μελλοντικά στα μπουζούκια. Όπως είπε, η δική της μουσική, δεν είναι αυτή που αναζητούν οι θαμώνες νυχτερινών κέντρων.

Η νεαρή τραγουδοποιός αποκάλυψε ότι το πρόσφατο κομμάτι της «γεννήθηκε» από έναν χωρισμό της: «Είχα την ανάγκη να εκφράσω μια ιστορία που μου έχει συμβεί, μια σχέση που έχει λήξει. Προφανώς ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως, αλλά είχα προχωρήσει με τη ζωή μου. Παρόλα αυτά όταν πλησίαζαν τα γενέθλιά του, ξαναήρθαν κάποια συναισθήματα στην επιφάνεια και θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη στιγμή να γράψω για αυτό» είπε η Δανάη Λιβιεράτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου αρέσει να παρουσιάζω τη μουσική μου και τις ιστορίες της ζωής μου με κινηματογραφικό τρόπο. Είμαι σίγουρα drama queen, 100%. Απλά την ώρα που περνάω μία φάση και αισθάνομαι έναν συγκεκριμένο τρόπο, απλά αν γυρίσει κάποιος και με πει “drama queen” εκείνη τη στιγμή, θα αισθανθώ σαν να μου μειώνουν τα συναισθήματά μου. Όταν ξεπερνάω τη φάση, κοιτάω τη φάση και το λέω για τον εαυτό μου», δήλωσε στη συνέχεια η Δανάη Λιβιεράτου.

«Η Eurovision έχει αρκετά καλά, το να είσαι μέρος της σου φέρνει πολλή προσοχή και μπορεί να απογειώσει την καριέρα σου απότομα. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι η μουσική που φτιάχνω εγώ δεν είναι καθόλου στο στυλ της Eurovision, είναι πολύ αντίθετη με τα κριτήρια που ζητάει η Eurovision».

Αναφέρθηκε πάντως στον Good Job Nicky στηρίζοντας τη συμμετοχή του: «Respect στον Good Job Nicky, θεωρώ ότι είναι πολύ ταλαντούχος. Το τραγούδι του μου θυμίζει τον Weeknd που είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για την πίστα και τα μεγάλα λαϊκά σχήματα; «Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου να τραγουδάει στα μπουζούκια. Έχω κάνει μια εμφάνιση στο παρελθόν στο πλευρό του κ. Θεοφάνους και του κ. Αντώνη Ρέμου ήταν μεγάλη τιμή για εμένα, να είμαι μπροστά τους. Δεν αντιπροσωπεύω όμως αυτό το κοινό, πιστεύω ότι θα έβγαινα στη σκηνή και θα έλεγαν ώρα “Τι ώρα βγαίνει ο Αργυρός και ο Ρέμος”, δεν θα με ήθελαν και δεν τους “αγγίζω”», δήλωσε η Δανάη Λιβιεράτου.

Παρότι αγαπά την ελληνική μουσική και δηλώνει υπερήφανη Ελληνίδα, η Δανάη Λιβιεράτου φαίνεται αποφασισμένη να χαράξει τον δικό της δρόμο, μακριά από τα στερεότυπα.