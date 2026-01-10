Lifestyle

Δανάη Μιχαλάκη: Ό,τι έχω καταφέρει δεν το έχω κάνει λόγω ομορφιάς, υπήρξα τυχερή στις δουλειές μου

«Η Μαρία Κίτσου και η Έλλη Τρίγγου είναι "αδελφές" και στη ζωή μου», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός
Δανάη Μιχαλάκη
H Δανάη Μιχαλάκη / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μία νέα συνέντευξη παραχώρησε η Δανάη Μιχαλάκη και αναφέρθηκε τόσο για τις δουλειές που έχει κάνει, τονίζοντας ότι έχει σταθεί τυχερή, τόσο και για την ομορφιά της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και τον Γιώργο Πράσινο, αναφέροντας ότι απολαμβάνει τη δουλειά της, ενώ η Δανάη Μιχαλάκη θεωρεί τις συμπρωταγωνίστριες από τις «Άγριες Μέλισσες», Μαρία Κίτσου και Έλλη Τρίγγου ως «αδελφές» της.

«Ό,τι έχω καταφέρει δεν το έχω κάνει λόγω ομορφιάς. Είμαι ηθοποιός, απολαμβάνω τη δουλειά μου. Εμείς οι ηθοποιοί είμαστε σαν πλαστελίνη. Αν δεν τσαλακωθούμε και δεν πάρουμε διάφορες μορφές, δεν θα λειτουργήσει αυτό στο κοινό. Είναι μέρος της μαγείας…», δήλωσε σε σχετική ερώτηση η γνωστή ηθοποιός. 

«Και εγώ υπήρξα πολύ τυχερή στις δουλειές μου. Τι να σου πω; Για τις “Άγριες μέλισσες”, όπου είχα αδελφές τη Μαρία Κίτσου και την Έλλη Τρίγγου, που είναι “αδελφές” και στη ζωή μου; Υπήρξα πολύ τυχερή γιατί ξεκίνησα σε ένα υπέροχο περιβάλλον, όπου καταξιωμένοι ηθοποιοί μάς αγκάλιασαν ειλικρινά», παραδέχτηκε ακόμα η Δανάη Μιχαλάκη.

Παράλληλα, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα μίλησε και για την αγάπη που τρέφει για τους δυο της γονείς.

«Για μένα πρότυπο είναι και οι δύο μου γονείς. Με στήριξαν σε οτιδήποτε ήθελα να κάνω – αυτό με συγκινεί κοιτώντας πίσω. Ακόμα και όταν δούλευα ως πωλήτρια ή σέρβις, ήταν υποστηρικτικοί, με συμβούλευαν, ήταν εκεί για μένα και τον αδελφό μου».

