Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη πεζοπορία με τον σύντροφό της για το νέο έτος – Οι φωτογραφίες από το πανέμορφο τοπίο

Η Δανάη Μπάρκα καλωσόρισε με χαρά και διάθεση το νέο έτος και πήγε για την πρώτη πεζοπορία του χρόνου με τον σύντροφό της, όπως φαίνεται από τι τρυφερές φωτογραφίες που ανέβασε στο προφίλ της στο instagram.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, Δανάη Μπάρκα, η οποία συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους φίλους της στο instagram, αυτή τη φορά επέλεξε να μας δείξει κάποια στιγμιότυπα από την πρώτη της έξοδο με τον σύντροφό της, στην οποία φαίνεται να πέρασαν πανέμορφα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις φωτογραφίες που ανέβασε φαίνεται ένα πανέμορφο το τοπίο με τους δυο τους να κάνουν εξόρμηση στο βουνό, για να χαλαρώσουν και να απολαύσουν το εντυπωσιακό τοπίο της περιοχής.

Η Δανάη Μπάρκα δείχνει να διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη ζωή της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αν και κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά τη σχέση της, δεν κρύβει πως η παρουσία του συντρόφου της την κάνει χαρούμενη και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴀɴᴀɪ (@danai_barka)

«Καλή χρονιά κουκλάκια μου. Να αγαπάμε, να χαμογελάμε, να μας αγαπάνε, να μην φοβόμαστε, να τολμάμε, να ταξιδεύουμε, να προσαρμοζόμαστε, να μετακινούμαστε, να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και να δίνουμε», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα.