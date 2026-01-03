Lifestyle

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη πεζοπορία με τον σύντροφό της για το νέο έτος – Οι φωτογραφίες από το πανέμορφο τοπίο

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο instagram μοιράζοντας τις πανέμορφες αυτές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους
Δανάη Μπάρκα
Η Δανάη Μπάρκα με τον σύντροφό της / Φωτό instagram

Η Δανάη Μπάρκα καλωσόρισε με χαρά και διάθεση το νέο έτος και πήγε για την πρώτη πεζοπορία του χρόνου με τον σύντροφό της, όπως φαίνεται από τι τρυφερές φωτογραφίες που ανέβασε στο προφίλ της στο instagram. 

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, Δανάη Μπάρκα, η οποία συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους φίλους της στο instagram, αυτή τη φορά επέλεξε να μας δείξει κάποια στιγμιότυπα από την πρώτη της έξοδο με τον σύντροφό της, στην οποία φαίνεται να πέρασαν πανέμορφα.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε φαίνεται ένα πανέμορφο το τοπίο με τους δυο τους να κάνουν εξόρμηση στο βουνό, για να χαλαρώσουν και να απολαύσουν το εντυπωσιακό τοπίο της περιοχής.

Η Δανάη Μπάρκα δείχνει να διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη ζωή της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αν και κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά τη σχέση της, δεν κρύβει πως η παρουσία του συντρόφου της την κάνει χαρούμενη και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴀɴᴀɪ (@danai_barka)

«Καλή χρονιά κουκλάκια μου. Να αγαπάμε, να χαμογελάμε, να μας αγαπάνε, να μην φοβόμαστε, να τολμάμε, να ταξιδεύουμε, να προσαρμοζόμαστε, να μετακινούμαστε, να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και να δίνουμε», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
143
87
67
63
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo