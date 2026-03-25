Άγγελος Παπαδημητρίου: «Με ακολουθούσε μία τύχη η οποία απέκλειε το μπούλινγκ»

Στα παιδικά του χρόνια και στον εκφοβισμό που δεν βίωσε ποτέ, σε καμία φάση της ζωής του, αναφέρθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με τη Τζένη Μελιτά και τον Φώτη Σεργουλόπουλου, την Τετάρτη (25.03.2026), στην ΕΡΤ.

«Δεν υπήρξα ποτέ χίπης γιατί δεν είχα που να κάνω πόλεμο. Είχα τόσο εξαιρετικούς γονείς, Τα παιδιά έκαναν επανάσταση εναντίον των γονιών τους, εγώ που να κάνω; Που ‘χα δυο αγγέλους.

Δυο γονείς, όχι μόνο καλλονούς αλλά και στην ψυχή ήταν καλλονοί. Που να επαναστατήσω; Έτσι τη ζωή την αποδέχθηκα χωρίς καμία αντίρρηση», είπε αρχικά.

«Τη λέξη μπούλινγκ δεν την ξέρω, δεν την έχω ζήσει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί, ήμουν ένα παιδί καλό. Και στον στρατό, μα έλεγα “κάντε μου μια φορά μπούλινγκ να δω πως είναι”. Πάντοτε δηλαδή με έβλεπαν και λίγο οπισθοχωρούσαν», πρόσθεσε.

«Τα πράγματα ήταν πολύ ευχάριστα και με πολλή αγάπη μέσα στο σπίτι. Βγαίνοντας έξω, στην κοινωνία, ήταν ακόμα καλύτερα. Αφού έλεγα “μα δεν θα μου κάνουν μπούλινγκ μία φορά;” ακούγοντας για το μπούλινγκ, που γίνεται και είναι μια πραγματικότητα. Εμένα με ακολουθούσε μία τύχη, θα έλεγα, η οποία απέκλειε το μπούλινγκ» παραδέχθηκε, ο Άγγελος Παπαδημητρίου.