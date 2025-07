Δανάη Μπάρκα και Νόνη Δούνια έβαλαν τα μαγιό τους και πόζαραν για το Instagram: «Κορίτσια στο νησί»

Διακοπές έκαναν μαζί στις Σπέτσες η Δανάη Μπάρκα και η Νόνη Δούνια.

Η Νόνη Δούνια και η Δανάη Μπάρκα πάτησαν ένα μικρό «pause» στην καθημερινότητά τους και τις υποχρεώσεις τους και αποφάσισαν να φύγουν για να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης.

Όπως αποκάλυψαν τόσο η γνωστή παρουσιάστρια όσο και η βουλευτής της ΝΔ, μέσα από αναρτήσεις τους στα social media, οι δύο τους βρέθηκαν στο νησί των Σπετσών για λίγες μέρες ξεκούρασης.

Μάλιστα, ανέβασαν βίντεο και φωτογραφίες όπου ποζάρουν φορώντας τα μαγιό τους και τα εντυπωσιακά τους χαμόγελα.

«Κορίτσια στον ήλιο ή αλλιώς κορίτσια στο νησί ή αλλιώς Νόνη σ’αγαπώ ή αλλιώς my friend is better than yours», έγραψε σε post η Δανάη Μπάρκα.

Οι δύο τους είχαν και ένα σκούτερ το οποίο οδηγούσε η Νόνη Δούνια και έκαναν τις βόλτες τους στο πανέμορφο νησί της Αττικής.