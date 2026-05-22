Antigoni: Η συνεργασία με τον Oualid και η arabic εκδοχή του «JALLA»

Η Antigoni που εκπροσώπησε την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, με το ανεβαστικό «JALLA» και το επανασυστήνει μέσα από μία ολοκαίνουργια arabic εκδοχή.

Το «JALLA» έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της Eurovision, αποκτά τώρα νέα πνοή μέσα από έθνικ παραγωγή και αραβικά στοιχεία που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη μοναδική του ταυτότητα.

Η συνεργασία της Antigoni με τον Oualid δημιουργεί ένα remix γεμάτο ένταση, συναίσθημα και ρυθμό, ενώ παράλληλα ενισχύει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του τραγουδιού, φέρνοντας κοντά διαφορετικές μουσικές κουλτούρες σε ένα αποτέλεσμα με παγκόσμια αποδοχή.

Ο Oualid αποτελεί μία από τις πιο ανερχόμενες παρουσίες της urban και έθνικ μουσικής σκηνής, ξεχωρίζοντας για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο συνδυάζει αραβικά μουσικά στοιχεία με σύγχρονους διεθνείς ήχους. Με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό του signature sound, κερδίζοντας συνεχώς νέο κοινό μέσα από viral κυκλοφορίες.

Με το original «JALLA» να έχει ήδη κατακτήσει εκατομμύρια προβολές και streams παγκοσμίως, η νέα αυτή εκδοχή έρχεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο το διεθνές αποτύπωμα του τραγουδιού!

Το Arabic remix του τραγουδιού συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video, το οποίο θα κυκλοφορήσει σήμερα, γεμάτο oriental στοιχεία και δυναμική ενέργεια, ενώ η εκρηκτική παρουσία της Antigoni και η μοναδική αισθητική του Oualid δημιουργούν ένα καθηλωτικό αποτέλεσμα με international vibe, μεταφέροντας το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του «JALLA».