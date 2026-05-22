Έλενα Χαραλαμπούδη: «Είναι σημαντικό τα νέα παιδιά να καταλάβουν ότι μια αποτυχία δεν είναι το τέλος του κόσμου»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» έδωσε η Έλενα Χαραλαμπούδη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την επόμενη σεζόν του «Τότε και Τώρα», τις επιτυχίες, αλλά και τις αποτυχίες.

Αρχικά είπε Έλενα Χαραλαμπούδη πως «κάθε χρόνο είναι μεγαλύτερη η χαρά μου και είναι και μεγαλύτερο το βάρος. Πάντα η αποτυχία πρέπει να έρχεται μαζί με τις επιτυχίες, αλλιώς δεν ισορροπείς. Θέλω να αποτυγχάνω, ρισκάρω για να αποτυγχάνω.

Είναι σημαντικό τα νέα παιδιά να καταλάβουν ότι μια αποτυχία δεν είναι το τέλος του κόσμου. Έρχεται η δεύτερη σεζόν του «Τότε και Τώρα», δεν έχουμε υπογράψει επίσημα ακόμα, αλλά είναι κάτι διαδικαστικό», είπε στο τέλος η ηθοποιός.