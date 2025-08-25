Lifestyle

Δανάη Μπάρκα και Νόνη Δούνια τα «έσπασαν» σε εστιατόριο στη Σύρο – Δείτε βίντεο με τον ξέφρενο χορό τους

«Εντάξει, για μία βουτιά και ένα φαΐ σε εστιατόριο θα πάμε, τι μπορεί να συμβεί;» έγραψε η Δανάη Μπάρκα για να διακωμωδήσει την κατάσταση
Δανάη Μπάρκα / Νόνη Δούνια

Με τα παρεό και τα μαγιό τους, η Δανάη Μπάρκα και η Νόνη Δούνια μετέτρεψαν εστιατόριο στη Σύρο σε μπαράκι. Οι 2 φίλες περνούν τις τελευταίες ημέρες τις διακοπές τους στο όμορφο νησί των Κυκλάδων και η όρεξή τους για ζωή δεν γίνεται να κρυφτεί.

Δανάη Μπάρκα και Νόνη Δούνια, μετά το μπάνιο τους στη θάλασσα, πήγαν να φάνε στο συγκεκριμένο εστιατόριο και να «ξεκουραστούν» από την γλυκιά κούραση που προκαλεί το θαλασσινό νερό. Βέβαια, σε βίντεο που ανέβασαν στα social media φαίνονται να μην κάθονται «ήσυχες» και να χορεύουν ξέφρενα είτε μόνες τους είτε με παρέα.

Στα πλάνα φαίνεται αρχικά η Δανάη Μπάρκα να χορεύει μόνη της τσιφτετέλι. Στη συνέχεια όμως σηκώνεται και η Νόνη Δούνια και χορεύουν μαζί salsa κομμάτια.

Η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη που εν τέλει η Δανάη Μπάρκα ανέβηκε πάνω στα καθίσματα για να χορέψει από εκεί.

@danaibarka__ Όποιος/α ταυτίζεται να σηκώσει χέρι. ——- Νονη,επόμενος προορισμός??? #summer #dance #friends #syros2025 # πρωτότυπος ήχος – Danai Barka

«Εντάξει, για μία βουτιά και ένα φαΐ σε εστιατόριο θα πάμε, τι μπορεί να συμβεί;» έγραψε η Δανάη Μπάρκα πάνω στο βίντεο ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Όποιος/α ταυτίζεται να σηκώσει χέρι. Νόνη, επόμενος προορισμός;».

