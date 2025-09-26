Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δε θα μιλήσω για την Ιωάννα Τούνη αυτή την στιγμή»

Διπλή συνέντευξη έδωσαν η Δήμητρα Αλεξανδράκη και η Διονυσία Κουκίου και μίλησαν για τη δυνατή φιλία που τις ενώνει, ενώ η πρώτη αρνήθηκε να αναφερθεί στην επίσης κολλητή της, Ιωάννα Τούνη.

Τα δύο μοντέλο παραχώρησαν συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής (26.09.2025) και έκαναν προσωπικές εξομολογήσεις. Ωστόσο, όταν η Δήμητρα Αλεξανδράκη ερωτήθηκε για την Ιωάννα Τούνη αρνήθηκε να σχολιάσει το παραμικρό.

«Είμαι εδώ με τη Διονυσία Κουκίου και δεν θα μιλήσω για την Ιωάννα Τούνη αυτή την στιγμή, ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε όταν της έγινε μία ερώτηση για την κολλητή της φίλη από τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η Δήμητρα Αλεξάνδράκη αποκάλυψε ότι η Διονυσία Κουκίου τη στήριξε όταν είχε χωρίσει την πρώτη φορά με τον πρώην άντρα της.

«Όταν είχα χωρίσει την πρώτη φορά με τον πρώην σύζυγό μου, ήταν δίπλα και μου κράταγε το χέρι», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, μίλησαν και για την εβδομάδα μόδας, όπου θα συμμετέχει ξανά η Δήμητρα Αλεξανδράκη με τον οίκο νυφικών που έχει.

«Εγώ θα είμαι από κάτω! Να μάθεις γιατί πέρυσι έβαλες τη φίλη σου, την Ιωάννα Τούνη να ανοίξει την πασαρέλα και τη φίλη σου, την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να την κλείσει. Και εγώ βγήκα δεύτερη από την Τούνη, εγώ που είμαι μοντέλο», είπε η Διονυσία Κουκίου στη φίλη της.