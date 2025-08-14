Δήμητρα Αλεξανδράκη στους επικριτές της: «Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος»

Μήνυμα από την Ίμπιζα έστειλε στους επικριτές της η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία βρέθηκε μαζί με την Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 32α γενέθλιά της έχοντας παρέα την καλή της φίλη, Δήμητρα Αλεξανδράκη, με την οποία μοιράστηκαν στιγμές τους στα social media.

Ωστόσο, τα στιγμιότυπα από το ταξίδι προκάλεσαν διάφορα αρνητικά σχόλια, γεγονός που οδήγησε τη Δήμητρα Αλεξανδράκη να αντιδράσει έντονα.

Η ίδια ανέβασε βίντεο στο TikTok συνοδευόμενο από ένα σαφές μήνυμα προς τους επικριτές της: «Για τα σχόλια των ανύπαρκτων! Δωράκι από Αλεξανδράκη! Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος!».

Η πρώην παίκτρια του «Next Top Model» δεν δίστασε να προσθέσει με χιουμοριστική διάθεση: «Αρρωσταίνετε ψυχούλες μου; Περαστικά σας», στέλνοντας φιλιά στην κάμερα.