Δήμητρα Αλεξανδράκη στους επικριτές της: «Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος»

«Αρρωσταίνετε ψυχούλες μου;», συμπλήρωσε η γνωστή instagrammer
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη / NDP Photo

Μήνυμα από την Ίμπιζα έστειλε στους επικριτές της η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία βρέθηκε μαζί με την Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 32α γενέθλιά της έχοντας παρέα την καλή της φίλη, Δήμητρα Αλεξανδράκη, με την οποία μοιράστηκαν στιγμές τους στα social media.

Ωστόσο, τα στιγμιότυπα από το ταξίδι προκάλεσαν διάφορα αρνητικά σχόλια, γεγονός που οδήγησε τη Δήμητρα Αλεξανδράκη να αντιδράσει έντονα.

Η ίδια ανέβασε βίντεο στο TikTok συνοδευόμενο από ένα σαφές μήνυμα προς τους επικριτές της: «Για τα σχόλια των ανύπαρκτων! Δωράκι από Αλεξανδράκη! Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος!».

@dimitra_alexandraki Για τα σχόλια των ανύπαρκτων! Δωράκι από Αλεξανδράκη ! Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος ! #dimitraalexandraki #foryourepage #fyp #blessed #ibiza ♬ original sound – Dimitra Alexandraki

 

Η πρώην παίκτρια του «Next Top Model» δεν δίστασε να προσθέσει με χιουμοριστική διάθεση: «Αρρωσταίνετε ψυχούλες μου; Περαστικά σας», στέλνοντας φιλιά στην κάμερα.

