Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πίστευα ότι μπορώ να πηδήξω από μπαλκόνι χωρίς να πάθω τίποτα»

«Έκανα ποδήλατο σούζα όλο το χωματόδρομο. Έχω πέσει, έχω πάει στο νοσοκομείο, έχω σημάδι. Ήμουν των άκρων», αποκάλυψε η Δήμητρα Παπαδήμα.

Για τα παιδικά της χρόνια και για την αυτοκαταστροφική πλευρά του νεανικού της χαρακτήρα, μίλησε από καρδιάς η Δήμητρα Παπαδήμα στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλωσες στην Αγία Παρασκευή όπου υπήρχαν μεν κάποιες πλούσιες οικογένειες αλλά και οι φτωχές, όπως ήταν η δική σου, και ζούσες όπως “Οι κυρίες της αυλής” της παλιάς κινηματογραφικής ταινίας του 1966;

Ακριβώς. Κι έβλεπα το ποντίκι που περνούσε κάτω από τα πόδια μου, την κατσαρίδα που έπρεπε να σκοτώσω κι άλλα τέτοια. Και είχα και τα μικρότερα δίδυμα αδέλφια μου, την Μαρία και τον Κώστα, τα οποία έπρεπε να φροντίσω. Εγώ ήμουν η αρχηγός της οικογένειας και ας ήταν μόλις ενάμιση χρόνο μικρότερα τα αδέλφια μου.

Ήσουν άτακτη;

Ήμουν αυτοκαταστροφική. Πήγαινα στο μπαλκόνι για να πηδήξω από κάτω πιστεύοντας ότι δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Δυο φορές με σταμάτησαν, μετά καταλάβαιναν ότι μπορούσα να το καταφέρω και με αφήνανε. Έκανα ποδήλατο σούζα όλο το χωματόδρομο. Έχω πέσει, έχω πάει στο νοσοκομείο, έχω σημάδι. Ήμουν των άκρων.

Και αν δεν ήμουν από αυτή τη θρησκευόμενη οικογένεια που, όπως και να το κάνεις, υπήρχε φραγμός, θα ήμουν ακόμα περισσότερο των άκρων. Με έσωσε η γυμναστική. Λατρεύω τον αθλητισμό, αλλά οι γονείς μου δεν με άφηναν να γίνω αθλήτρια.