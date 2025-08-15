Δήμητρα Παπαδήμα: Ο Γιάννης με κράτησε 34 χρόνια και συνεχίζουμε γιατί παριστάνει το «αγοράκι» αλλά δεν είναι

Σε όλα όσα σιχαίνεται διαχρονικά στους άνδρες αλλά και στη σχέση που έχει με τον φόβο αναφέρθηκε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, η Δήμητρα Παπαδήμα στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Λοιπόν και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι αν είχε άλλους γονείς, θα έκανε περισσότερα πράγματα, η Δήμητρα Παπαδήμα απάντησε:

«Άλλα πράγματα θα είχα κάνει. Σίγουρα θα είχα παντρευτεί έναν πλούσιο άνδρα, που θα μου τα παρείχε όλα και τώρα θα ήμουν σε ένα τρελάδικο. Δεν μπορώ. Εμένα μου αρέσουν τα δύσκολα. Δεν μου αρέσουν τα ανήθικα και η ηλιθιότητα που βλέπεις έξω. Εγώ αυτή την εικόνα με τους άνδρες να παριστάνουν τους γκόμενους και τους μάγκες τη μισώ. Τη σιχαίνομαι.

Ο Γιάννης (σ.σ. Μποσταντζόγλου) με κράτησε 34 χρόνια και συνεχίζουμε γιατί παριστάνει το “αγοράκι”, αλλά δεν είναι. Εγώ έτσι τους θέλω τους άνδρες. Όχι να παριστάνουν τους άνδρες. Όλοι από ένα που… έχετε, το ξέρουμε αυτό».

Πάντα έχεις τον φόβο, γιατί και στο παραμύθι σου έβαλες “τα φρικιά”, δηλαδή φοβάσαι τον “κακό λύκο”;

Ναι, βέβαια. Μα αυτό είναι το στοίχημα. Να το βρεις, να το δεις κατάματα και να το νικήσεις με όποιον τρόπο. Ή να θεωρείς ότι το νίκησες. Θα ξέρεις πάντα ότι είναι εκεί και περιμένει, παραμονεύει. Αλλά εσένα δεν θα σε αγγίζει. Θα το κοιτάζεις με μισό μάτι.

Εσύ ακόμα και την απαισιοδοξία σου την κάνεις αισιοδοξία. Την κάνεις κάτι δημιουργικό. Βάζεις χρυσόσκονη και αυτό είναι δύσκολο στην εποχή μας.

Πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθώ να το εμφυσήσω και στο παιδί μου. Ακόμα δεν είναι σε θέση να το δει έτσι.