Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 63 μου κατάλαβα ότι όλα είναι κουτά και ανούσια

«Με αυτά που τους είπα στην ΕΡΤ, σίγουρα με έχουν βάλει στη μαύρη λίστα», δήλωσε η Δήμητρα Παπαδήμα σε νέα της συνέντευξη.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε η Δήμητρα Παπαδήμα, η οποία απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την ΕΡΤ.

«Μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Δεν θέλω να φτιάξω τον κόσμο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, θέλω να μείνω ο εαυτός μου μέσα σε αυτόν», είπε αρχικά η Δήμητρα Παπαδήμα.

Η Δήμητρα Παπαδήμα είπε στη συνέχεια: «Τώρα, στα 63 μου, κατάλαβα ότι δεν έχω κάτι να γράψω στο ημερολόγιό μου, όλα είναι κουτά και ανούσια, είμαστε όλοι κοτούλες. Πήγα στην ΕΡΤ να δώσω την Πηνελόπη Δέλτα για σίριαλ, αλλά εκεί μέσα είναι όλα του τρελού. Γελάω πια!

Μετά από αυτά που τους είπα στην ΕΡΤ, σίγουρα με έχουν βάλει στη μαύρη λίστα, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Στην ΕΡΤ δίνουν έναν σωρό λεφτά και τι κάνουν;».