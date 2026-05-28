Τραϊανός Δέλλας: Η ανάρτηση για την επέτειο γάμου με τη Γωγώ Μαστροκώστα που ραγίζει καρδιές – «Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα»

Μία μέρα μετά την κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, στην οποία ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρέτησε την αγάπη της ζωής του μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, εκείνος έκανε μία νέα συγκλονιστική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο instagram, αφού σαν σήμερα (28/5/2026) θα κλείνανε 16 χρόνια γάμου.

«Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα», έγραψε ο Τραϊανός Δέλλας δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την ημέρα του γάμου τους και συνοδεύοντάς το με λόγια αγάπης και νοσταλγίας για την αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5/2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας.

Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραϊανός Δέλλας.

Ο Τραϊανός Δέλλας και η Γωγώ Μαστροκώστα παντρεύτηκαν στις 28 Μαΐου 2010, βάζοντας και την «σφραγίδα» στη σχέση τους με έναν γάμο που κράτησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πολλά χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Τραιανος Δελλας (@dellastraianos)

Την ίδια ημέρα, το ζευγάρι βάφτισε και την κόρη του, Βικτώρια, σε μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή για την οικογένειά τους, την οποία επέλεξαν να μοιραστούν μόνο με τα πιο κοντινά τους πρόσωπα.