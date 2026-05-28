Η Ζωζώ Σαπουντζάκη έγινε 93 ετών και το γιόρτασε με τους φίλους της

Ήταν για ακόμα μία φορά κομψή και λαμπερή
Γωγώ Σαπουντζάκη
Ο Πέτρος Τσαμπούκος και η Γωγώ Σαπουντζάκη
Η «βασίλισσα» του ελληνικού κινηματογράφου, Ζωζώ Σαπουντζάκη, έκλεισε τα 93 της χρόνια και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η διάσημη Ελληνίδα ηθοποιός, που πρόσφατα αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας. Ωστόσο από τον Ιανουάριο του 2026, η Ζωζώ Σαπουντζάκη έχει επιστρέψει στο σπίτι της

Εν μέσω την περιπέτειας υγείας της, την Παρασκευή (30.01.2026) πέθανε ο επί 28 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος. Την Τρίτη (03.02.2026) έγινε η κηδεία του στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όμως εκείνη δεν ενημερώθηκε για τον χαμό του.

Ο κομμωτής και make up artist, Πέτρος Τσαμπούκος, την Τετάρτη (27.05.2026) δημοσίευσε μία φωτογραφία από το πάρτι της γνωστής καλλιτέχνιδας.

Όπως φαίνεται από την πόζα που ανέβηκε στο Instagram, η Ζωζώ Σαπουντζάκη ήταν για ακόμα μία φορά υπέρλαμπρη, φορώντας μία κίτρινη σατέν μπλούζα και ένα εντυπωσιακό κόσμημα στο λαιμό της. 

«Ζωζώ! Χρόνια καλά στην πιο υπέροχη βασίλισσα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η ανάρτηση του Πέτρου Τσαμπούκου

Ρεπορτάζ για τα γενέθλια της Ζωζώς Σαπουντζάκη μετέδωσε και η εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά. 

Πρόσφατα, η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε διαψεύσει κάποιες φήμες ότι μπήκε ξανά στο νοσοκομείο. 

«Είμαι καλά. Είμαι στο σπίτι μου. Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε. Ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας», είχε πει σε δήλωσή της η Ζωζώ Σαπουντζάκη.

