Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου: Η πρώτη απόδραση στο εξωτερικό μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους – Βίντεο

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου ζουν τον έρωτά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το μοντέλο και η τραγουδίστρια έχουν επιλέξει να μη μιλούν καθόλου δημόσια για την προσωπική ζωή τους.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου άφησαν πίσω τους την Ελλάδα και ταξίδεψαν σε έναν άκρως εξωτικό προορισμό.

Άλλωστε, οι εμφανίσεις της γνωστής τραγουδίστριας με τον Πέτρο Ιακωβίδη και τον Γιώργο Λιβάνη σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής έριξαν αυλαία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου βρίσκονται στο Πουκέτ στην Ταϊλάνδη, όπως αποκάλυψαν με βίντεο που ανέβασαν στα προσωπικά τους social media.

Μπορεί ο καιρός να μην τους κάνει το χατίρι, καθώς η τροπική βροχή κάνει συχνά την εμφάνισή της, αλλά παρόλα αυτά, το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο το ταξίδι του, αποδεικνύοντας πως η διάθεση είναι αυτή που καθορίζει τις διακοπές – και όχι ο καιρός.

Βόλτες σε καταπράσινα τοπία, γεύματα με θέα τη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελές resort συνθέτουν το σκηνικό των διακοπών του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου.

Οι δυο τους «μαρτύρησαν» την απόδραση εκτός Ελλάδας, αναρτώντας στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram, διάφορα στιγμιότυπα!

Ο επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια είναι μαζί από τον περασμένο Μάιο, περνώντας μάλιστα μαζί και τις πρώτες καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η Ρία Ελληνίδου είχε βρεθεί καλεσμένη στη Ναταλία Γερμανού δηλώνοντας: «Μου τη σπάσει η ενασχόληση των μέσων με την προσωπική μου ζωή, γι’ αυτό εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Δε κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή. Αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα, από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου».