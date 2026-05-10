Οι Metallica γκρέμισαν το ΟΑΚΑ: Υπερθέαμα με Ζορμπά, Τρύπες και πάνω από 85.000 θαυμαστές – Δείτε όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία

Πάνω από 80.000 άτομα βρέθηκαν από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (09.05.2026) στο ΟΑΚΑ, περιμένοντας υπομονετικά στην ουρά για να πάρουν θέση κοντά στην σκηνή 360 μοιρών όπου οι Metallica έδωσαν ξανά την ψυχή της. Οι θρύλοι της metal προκάλεσαν για ακόμη μία φορά ντελίριο στο ελληνικό κοινό τους, 16 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Όπως πάντα, έζησαν τη στιγμή και μετέδωσαν την αγάπη τους για τη metal μουσική στο κοινό, που από τους χορούς, ταρακούνησε το έδαφος. Ο σεισμογράφος του Εθνικού Αστεροσκοπείου που κατέγραψε όλα όσα έγιναν στο έδαφος, κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica, έδειξε πως οι συγχρονισμένες κινήσεις των θαυμαστών, προκάλεσαν μικροδονήσεις, κάτι τελείως αναμενόμενο αν σκεφθεί κανείς τα show που κάνει το μεγάλο συγκρότημα αλλά και το παραλήρημα που προκαλεί στο κοινό του.

Οι Metallica βγήκαν στην σκηνή λίγο πριν τις 21:00, με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορεκόνε συγκλονίζοντας το κοινό της Αθήνας. Ο κόσμος δεν σταμάτησε να καταφτάνει στο ΟΑΚΑ ακόμα και όταν η συναυλία είχε ξεκινήσει. Άλλοι ήλπιζαν να βρουν ένα τελευταίο εισιτήριο, άλλοι αρκέστηκαν στο να τους ακούνε, έστω και έξω από το στάδιο.

Η σκηνή των 360 μοιρών έδωσε στο κοινό την δυνατότητα να μην χάσει ούτε μια στιγμή από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

O frontman του συγκροτήματος, James Hetfield δήλωσε συγκινημένος από την θερμή υποδοχή που δέχτηκε στην Αθήνα και μίλησε με θαυμασμό.

«Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ», είπε ενώ λίγο αργότερα φώναξε από τη σκηνή: «Καλησπέρα Αθήνα, είστε τέλειοι».

Οι James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo επέλεξαν το κομμάτι «Creeping Death» από το ιστορικό άλμπουμ «Ride the Lightning» για να ανοίξουν τη συναυλία.

Με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορεκόνε οι Metallica ανέβηκαν λίγο πριν τις 21:00 στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

Ιστορική ήταν και η στιγμή που έπαιξαν το συρτάκι του «Ζορμπά» αλλά και Τρύπες, δείχνοντας έμπρακτα πως τιμούν τον ελληνικό πολιτισμό.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν αυτή, που ο James Hetfield διέκοψε για λίγο το πρόγραμμα για να αφιερώσει τη συναυλία σε ένα μικρό παιδί από την Ελλάδα που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Ο frontman του συγκροτήματος έστειλε μήνυμα αγάπης, δύναμης και ελπίδας στον μικρό Σπύρο και στην οικογένειά του, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους χιλιάδες θεατές.

Όπως είναι λογικό, με το πέρας της συναυλίας Κηφισίας, Κύμης, Σπύρου Λούη και Βεΐκου «φράκαραν» για τα καλά.

Η κίνηση ξεκίναγε από το δαχτυλίδι και έφτανε μέχρι τον Πρόεδρο.

Χιλιάδες θαυμαστές έκαναν υπομονή μέσα στα οχήματά τους, προσπαθώντας να βγουν από τους αναφερόμενους δρόμους οι οποίοι είχαν «πνιγεί» από τα αυτοκίνητα.