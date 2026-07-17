Lifestyle

Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου σε παραδοσιακό «στρώσιμο του κρεβατιού» πριν από τον γάμο φίλων – Οι χιουμοριστικές σπόντες

Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από το γαμήλιο έθιμο στο Instagram
Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου
Photo / Instagram
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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου συνεχίζουν να ζουν όμορφες στιγμές μαζί και δεν διστάζουν να τις μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου βρέθηκαν σε ένα παραδοσιακό ελληνικό γαμήλιο έθιμο, χαρίζοντας ένα ακόμα τρυφερό στιγμιότυπο στους followers τους.

Καλεσμένοι στο «στρώσιμο του κρεβατιού» λίγο πριν από τον γάμο φιλικού τους προσώπου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου έδειχναν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της γιορτινής προετοιμασίας. Το ζευγάρι συμμετείχε με χαμόγελα, καλή διάθεση και πολύ χιούμορ, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Σε βίντεο που ανέβασαν στα social media, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολιάζει με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο τη σύντροφό του και στη συνέχεια τη ρωτά αυθόρμητα: «Εμείς θα κάνουμε κρεβάτι, αγάπη μου;». Η ατάκα του δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα και να συγκεντρώσει πολλά χαμόγελα στα σχόλια.

Το τελευταίο διάστημα οι δυο τους δεν κρύβουν τον έρωτά τους και συχνά μοιράζονται στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα, είτε πρόκειται για επαγγελματικές υποχρεώσεις, είτε για μικρές αποδράσεις ή οικογενειακές συναντήσεις.

Κάθε νέα κοινή τους εμφάνιση γίνεται αφορμή για θετικά σχόλια από τους θαυμαστές τους, οι οποίοι δεν σταματούν να τους εύχονται τα καλύτερα. 

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