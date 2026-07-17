Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου σε παραδοσιακό «στρώσιμο του κρεβατιού» πριν από τον γάμο φίλων – Οι χιουμοριστικές σπόντες

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου συνεχίζουν να ζουν όμορφες στιγμές μαζί και δεν διστάζουν να τις μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου βρέθηκαν σε ένα παραδοσιακό ελληνικό γαμήλιο έθιμο, χαρίζοντας ένα ακόμα τρυφερό στιγμιότυπο στους followers τους.

Καλεσμένοι στο «στρώσιμο του κρεβατιού» λίγο πριν από τον γάμο φιλικού τους προσώπου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου έδειχναν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της γιορτινής προετοιμασίας. Το ζευγάρι συμμετείχε με χαμόγελα, καλή διάθεση και πολύ χιούμορ, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

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Σε βίντεο που ανέβασαν στα social media, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολιάζει με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο τη σύντροφό του και στη συνέχεια τη ρωτά αυθόρμητα: «Εμείς θα κάνουμε κρεβάτι, αγάπη μου;». Η ατάκα του δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα και να συγκεντρώσει πολλά χαμόγελα στα σχόλια.

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Το τελευταίο διάστημα οι δυο τους δεν κρύβουν τον έρωτά τους και συχνά μοιράζονται στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα, είτε πρόκειται για επαγγελματικές υποχρεώσεις, είτε για μικρές αποδράσεις ή οικογενειακές συναντήσεις.

Κάθε νέα κοινή τους εμφάνιση γίνεται αφορμή για θετικά σχόλια από τους θαυμαστές τους, οι οποίοι δεν σταματούν να τους εύχονται τα καλύτερα.