Η Γκουίνεθ Πάλτροου πετάει τη λευκή πετσέτα και μένει γυμνή σε διαφημιστικό σποτ 10 δευτερολέπτων

Πρωταγωνίστρια σε αποκαλυπτικό σποτ είναι η Γκουίνεθ Πάλτροου. Η ηθοποιός εμφανίζεται σε βίντεο να πετάει την πετσέτα που είχε τυλίξει το σώμα της και να παραμένει γυμνή.

Η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο σε βίντεο 10 δευτερολέπτων για τη σειρά προϊόντων ομορφιάς της εταιρείας της, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος.

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Στο κλιπ που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 16 Ιουλίου, η Πάλτροου εμφανίζεται τυλιγμένη με μια λευκή πετσέτα, κρατώντας το κινητό της, μέσα σε ένα κήπο με λουλούδια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αφήνει την πετσέτα να πέσει, ενώ παρουσιάζεται η γυμνή πίσω όψη του σώματός της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη goop Beauty (@goopbeauty)

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Θέλετε να κάνετε ντους μαζί μας; Η επόμενη προσθήκη στην καθημερινή σας ρουτίνα έρχεται σύντομα, από το Goop Beauty».

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Σύμφωνα με τη βιογραφία «Gwyneth: The Biography» που κυκλοφόρησε το 2025, η ιδέα για τη δημιουργία της συγκεκριμένης εταιρείας γεννήθηκε λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της Πάλτροου, από καρκίνο στον λαιμό το 2002.

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, έπειτα από μια περιπέτεια με την υγεία της, η ηθοποιός άρχισε να συμβουλεύεται διαφορετικούς γιατρούς, επιδιώκοντας να βελτιστοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον τρόπο ζωής της.

Η Πάλτροου ίδρυσε το Goop το 2008, αρχικά ως ένα ενημερωτικό newsletter με συμβουλές γύρω από ένα υγιεινό τρόπο ζωής αλλά στη συνέχεια, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε έναν όμιλο ευεξίας, λανσάροντας σειρά καλλυντικών, αλλά και αλυσίδα υγιεινών γευμάτων.