Κιμ Καρντάσιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για τον χαμό της γιαγιάς της – «Δίδαξες σε όλους μας τη σημασία της οικογένειας»

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για την οικογένεια των Καρντάσιαν αφού η αγαπημένη τους γιαγιά, και μητέρα της Κρις Τζένερ, MJ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η Κιμ Καρντάσιαν ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν με μία τρυφερή ανάρτηση – αναδρομή στο παρελθόν.

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε μια εξαιρετικά συναισθηματική ανάρτηση στο Instagram, μετά την Κρις Τζένερ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από διάφορες στιγμές τους, από την παιδική της ηλικία μέχρι σήμερα. Αποκάλεσε τη γιαγιά της ως την «καλύτερη φίλη», «σύντροφο στο κουτσομπολιό» και «αιώνια δίδυμη», τονίζοντας πόσο πολύ της δίδαξε την αξία της οικογένειας και της σκληρής δουλειάς.

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Μάλιστα, η Kim αποκάλυψε πως η MJ ήταν εκείνη που της έδωσε την πρώτη της δουλειά στο κατάστημα παιδικών ρούχων που διατηρούσε στο San Diego, το «Shannon & Co», μεταδίδοντάς της το επιχειρηματικό δαιμόνιο που την χαρακτηρίζει.

Στο τέλος του κειμένου της ζήτησε από τη γιαγιά της να δώσει μια αγκαλιά στον αείμνηστο πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, όταν τον συναντήσει στον παράδεισο.

«Γλυκιά μου γιαγιά MJ, η καλύτερή μου φίλη, η παρέα μου στο κουτσομπολιό, η αιώνια δίδυμή μου… Δίδαξες σε όλους μας τη σημασία της οικογένειας και αυτές οι αξίες είναι κάτι που θα κουβαλάμε μαζί μας για πάντα!!!!! Ήσουν η γυναίκα που μου έδειξε τι σημαίνει να είσαι μια σκληρά εργαζόμενη επιχειρηματίας.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Μου έδωσες την πρώτη μου δουλειά στο κατάστημά σου στο Σαν Ντιέγκο και μου έμαθες μαθήματα για το εργασιακό ήθος, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που κουβαλάω μέσα μου από τότε. Πάντα πίστευες σε μένα, με υποστήριζες και ήσουν το καταφύγιό μου.

Ήσουν πραγματικά η μητριάρχης της οικογένειάς μας και η αγάπη σου είναι πλεγμένη μέσα σε όλους μας. Ξέρω ότι είσαι πλέον εν ειρήνη. Δώσε μια αγκαλιά στον παππού Χάρι, τη θεία Κάρεν και τον μπαμπά μου από εμένα.

Θα είσαι πάντα κομμάτι μου, σ’ αγαπώ πάααααρα πολύ και θα μου λείπεις για πάντα. ΕΙΣΑΙ Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΧΟΥΜΕ!!! » έγραψε χαρακτηριστικά η Κιμ Καρντάσιαν.

Την είδηση είχε κάνει αρχικά γνωστή η Κρις Τζένερ, η οποία έχασε τη μητέρα της, με ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kris Jenner (@krisjenner)

«Όταν κοιτάζω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, θα βλέπω για πάντα κομμάτια από εσένα σε όλους μας», έγραψε χαρακτηριστικά στο κείμενό της