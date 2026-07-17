Κατερίνα Καινούργιου: «Μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δεν έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη»

Η Κατερίνα Καινούργιου περνάει τις καλοκαιρινές διακοπές στην Πάρο μαζί με τον σύζυγό της και την κορούλα τους, την Ξένια, με την οικογένεια να απολαμβάνει τις πρώτες της διακοπές μαζί.

Το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου και αφότου είχε ξαπλώσει στο κρεβάτι για να ξεκουραστεί η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μία προσωπική εξομολόγηση μέσα από ένα instagram story που ανέβασε.

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H παρουσιάστρια, που τον τελευταίο έναν χρόνο είδε τη ζωή της να αλλάζει ριζικά, ήθελε να εκφράσει κάποιες σκέψεις και συναισθήματα που την κατακλύζουν κοιτώντας τις αλλαγές που έχουν συμβεί στην καθημερινότητά της αυτούς τους μήνες.

Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν έχει ξεχωριστή σημασία για την Κατερίνα Καινούργιου, αφού τη βρίσκει αγκαλιά με το «μικρό της θαύμα», όπως η ίδια αποκαλεί την κόρη της, και όπως γράφει και στην ανάρτησή της, δεν έχει νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη.

Στην ανάρτηση που έκανε έγραψε: «10 το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου… Αν μου έλεγαν πριν έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν.

Κι όμως, μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δε θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης… Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου».