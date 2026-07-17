Ο Τομ Κρουζ εντυπωσιάστηκε από την «Οδύσσεια»: «Ουάου, ανυπομονώ να τη δω ξανά»

Τις εντυπώσεις του για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εξέφρασε ο Τομ Κρουζ μέσα από τα social media. Ο ηθοποιός κατενθουσιάστηκε με την ταινία.

Αφού παρακολούθησε το επικό φιλμ, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, δηλώνοντας ανυπόμονος να το δει ξανά την Οδύσσεια και ευχαριστώντας τον Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και τους υπόλοιπους συντελεστές, για την «υπέροχη βραδιά» που του χάρισαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tom Cruise (@tomcruise)

«Ουάου! Προς τον Κρις, την Έμα και όλο το εξαιρετικό καστ και συνεργείο σας. Σας ευχαριστώ για μια υπέροχη βραδιά στον κινηματογράφο. Ανυπομονώ να τη δω ξανά!», έγραψε ο ηθοποιός, δημοσιεύοντας παράλληλα μία φωτογραφία του στην οποία κρατά ένα εισιτήριο μπροστά από την αίθουσα προβολής της ταινίας σε Imax 70mm.

Παρότι ο Τομ Κρουζ και ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ, και οι δύο θεωρούνται ένθερμοι υποστηρικτές της κινηματογραφικής εμπειρίας στις αίθουσες.

Η «Οδύσσεια» έγραψε επίσης ιστορία ως η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κινηματογραφικές κάμερες Imax 70mm, προσφέροντας μια ιδιαίτερα καθηλωτική εμπειρία θέασης.