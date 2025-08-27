Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι, με τα αυτονόητα έχουμε ένα θέμα»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φρόντισε να στείλει για ακόμα μια φορά τα δικά του μηνύματα με μια αινιγματική ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τρίτης (26-08-2025) μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που πέρασε ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού του μαζί με τον γιο του, Πάρη, δημοσίευσε ένα Instagram story, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος κατά τη διάρκεια νυχτερινής του βόλτας.

«Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι. Με τα αυτονόητα έχουμε ένα θέμα!» έγραψε χωρίς να επεκταθεί. Τον περασμένο Ιούλιο η Ιωάννα Τούνη είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και είχε μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό τους σε μία χειμαρρώδη συνέντευξη.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ρίξει τις επόμενες μέρες τις δικές του σπόντες, χωρίς πάντως να αναφέρει ούτε μια φορά το όνομα της πρώην συζύγου του. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέδεσαν και την τελευταία ανάρτησή του με την Ιωάννα Τούνη.

Όπως είπε η Ιωάννα Τούνη στη συνέντευξη δεν μετάνιωσε για τον χωρισμό τους. «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έβλεπε εμένα και τον Δημήτρη ως ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Αυτά που ανέβαζα τον πρώτο χρόνο, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ανέβαζα τον τελευταίο χρόνο. Όταν χώρισα εισέπραξα πολύ θετικά μηνύματα», εξομολογήθηκε η influencer.