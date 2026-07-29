Lifestyle

Αρίνα Σαμπαλένκα και Γιώργος Φραγκούλης στη Μύκονο – Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη τους στο νησί

Το ζευγάρι επέλεξε να γνωρίσει τις ομορφιές του νησιού, πάνω στο σκάφος τους
Αρίνα Σαμπαλένκα / Γιώργος Φραγκούλης
Η Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Γιώργο Φραγκούλη στην Μύκονο / NDP
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Τη Μύκονο επέλεξαν για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους η Αρίνα Σαμπαλένκα με τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη.

Το γνωστό ζευγάρι εθεάθη πάνω σε σκάφος, λίγο πριν την αποβίβασή τους σε κάποια παραλία της Μυκόνου. Τόσο η Αρίνα Σαμπαλένκα όσο και ο Γιώργος Φραγκούλης φαίνονται χαρούμενοι και κατάλληλα ντυμένοι για βουτιές στην θάλασσα.

aryna sabalenka giorgos fragkoulis ndp
aryna sabalenka giorgos fragkoulis ndp

Η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια του τένις και ο Ελληνοβραζιλιάνος επιχειρηματίας επέλεξαν να εξερευνήσουν τις ομορφιές του νησιού διά θαλάσσης, προσπαθώντας να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

aryna sabalenka giorgos fragkoulis ndp
aryna sabalenka giorgos fragkoulis ndp

Η Αρίνα Σαμπαλένκα και ο Γιώργος Φραγκούλης ξεκίνησαν την σχέση τους το 2024 ενώ η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους έγινε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

Οι δυο τους πλέον ετοιμάζονται για τον γάμο τους, καθώς ο επιχειρηματίας της έκανε πρόταση γάμου τον Μάρτιο με ένα πολυτελές μονόπετρο των 750.000 δολαρίων.

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